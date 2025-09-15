Học sinh đi học thứ bảy: Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT nói rõ

Ngày 15.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 4. Hội nghị do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM và các phó bí thư Thành ủy đồng chủ trì.

Trong hội nghị, Bí thư Trần Lưu Quang nói: "Tôi nhận được khoảng 12 tin nhắn liên quan đến chuyện học sinh phải đi học thêm ngày thứ bảy. Tôi hiểu là sau khi có chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm và của Trung ương thì giờ mình không chỉ dạy chữ mà còn dạy kỹ năng sống".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận 12 tin nhắn phản ánh việc học sinh phải đi học thứ bảy

ẢNH: DIỆU MI

Tuy nhiên, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, nhiều phụ huynh học sinh đang phản ứng dữ dội việc học sinh đi học thứ bảy. Ông đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo nói rõ và đưa ra giải pháp.

Trả lời Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thông tin, học 7 tiết/ngày là quy định Bộ Giáo dục - Đào tạo gần đây. Tuy nhiên, Bộ có hướng dẫn tổ chức linh hoạt các hoạt động bổ trợ trong 7 tiết dạy này. Sở cũng có hướng dẫn hoạt động bổ sung kỹ năng sống hay hoạt động bổ sung tiết thứ 8 trong hoạt động.

Theo ông Hiếu, việc tổ chức 2 buổi/ngày và học thêm vào thứ bảy chỉ có một số trường thực hiện và chưa đúng chỉ đạo của Sở. Theo tinh thần của Sở, trường học học 2 buổi/ngày thì không tổ chức học thứ bảy.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết, hiện TP.HCM có 70 - 80% trường học học 2 buổi/ngày. Thực trạng TP.HCM còn tồn tại nhiều trường gia tăng dân số. Tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ, có nhiều trường với hơn 100 lớp, không có phòng học bộ môn nên ngày thứ bảy cũng phải tổ chức lớp học.

"Hiện còn 24 trường tiểu học tổ chức dạy thứ bảy, các trường học 2 buổi/ngày mà tổ chức dạy thứ bảy là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh, lựa chọn cho các em học sinh học thêm kỹ năng sống và các kỹ năng học ngôn ngữ với người nước ngoài. Còn tại tất cả các trường tổ chức 2 buổi/ngày thì chỉ học 5 ngày/tuần", ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Sau khi nghe giải đáp của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị rà soát kỹ, không để tình trạng học sinh học thứ bảy khi đã học 2 buổi/ngày, trừ trường hợp thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Ông Trần Lưu Quang đề nghị các trường lồng ghép kỹ năng thì phải triển khai thực hiện bảo đảm, đúng quy định, hiệu quả.



