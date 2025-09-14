Tránh lãng phí vì đồng phục học sinh

Như Thanh Niên đề cập, sau tuần đầu tiên của năm học mới, vấn đề đồng phục học sinh vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều phụ huynh bức xúc về giá cả, chất lượng sản phẩm và lo âu khoản chi này sẽ làm tăng thêm gánh nặng tài chính.

Nhiều phụ huynh còn lo lắng về việc mẫu đồng phục học sinh liên tục thay đổi, có trường học thậm chí còn lên kế hoạch quy định đồng phục cho từng ngày học trong tuần.

Trên thực tế, có trường học không có mẫu đồng phục chung mà chỉ quy định cụ thể về màu sắc và phụ huynh tự mua sắm bên ngoài. Nhà trường sẽ phát phù hiệu có tên học sinh, tên trường để gia đình gắn vào áo cho các em. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trường sử dụng các mẫu đồng phục riêng như một cách nhận diện thương hiệu.

Đồng phục thể dục của học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Câu chuyện đồng phục học sinh ở từng địa phương cũng có sự ứng xử khác nhau. Mới đây, Sở GD-ĐT Khánh Hòa quy định thống nhất đồng bộ một mẫu đồng phục trên toàn tỉnh, dự kiến triển khai từ năm học 2026 - 2027. Các địa phương khác, mẫu đồng phục học sinh đa số giao cho chính các trường chủ động quyết định.

Chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ

Nhận xét về những tranh luận xoay quanh đồng phục học sinh, bạn đọc (BĐ) Minh Nghĩa lưu ý "chuyện này tưởng nhỏ mà không nhỏ". Phân tích thêm, BĐ Minh Nghĩa nêu: "Đồng phục học sinh nếu không xử lý khéo dễ tạo ra tâm lý phân biệt giàu nghèo rất nhạy cảm".

BĐ MyThu nhắc lại trước đây đồng phục học sinh cả nước đơn giản là "áo trắng, quần xanh", đồng thời nêu câu hỏi: "Tại sao mỗi trường phải có đồng phục riêng chứ, để phân biệt điều gì? Tất cả đều là học sinh thì nên mặc như nhau. Hư áo thì có thể ra chợ mua được áo, hư quần thì mua quần. Giá cả ngoài chợ rất phải chăng, hợp lý túi tiền của phụ huynh".

Tuy nhiên, nhiều BĐ cho rằng trong bối cảnh mỗi trường học đều nỗ lực khẳng định tên tuổi, thương hiệu thì việc xuất hiện các mẫu đồng phục riêng biệt không có gì đáng chê trách. BĐ Tunzun chia sẻ: "Cũng là quần áo mới cho con thôi. Mọi người không nên so sánh khập khiễng, vì nếu nhà trường đặt số lượng lớn thì chất lượng và giá cả sẽ giảm hơn so với việc phụ huynh ra chợ mua".

BĐ Trường Lưu nêu ý kiến: "Không hợp lý nếu áp đặt chung một mẫu đồng phục, vì mỗi địa phương sẽ có đặc thù khác nhau. Chẳng hạn như nữ sinh ĐBSCL chọn mẫu áo dài trắng, quần đen mới phù hợp với điều kiện sông nước, thổ nhưỡng...".

Tránh sa vào lãng phí

Đa số BĐ cho rằng đồng phục cho trường học là cần thiết, chỉ cần nhà trường đảm bảo đồng phục chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp với điều kiện số đông học sinh. BĐ Thuy Le nêu: "Đừng bày ra quá nhiều đồng phục, chỉ cần đồng phục đi học và tập thể dục là đủ. Đồng phục sẽ lãng phí nếu phải may quá nhiều và thay đổi mẫu liên tục".

Tán thành, BĐ Hoang Mai chia sẻ: "Như con nhà tôi đang học lớp 3 mà bé vẫn mặc lại được đồng phục mua từ lớp 1, vì bé lớn không quá nhanh nên không cần phải thay đổi. Chỉ có bộ nào quá cũ thì tôi mới mua bộ mới bổ sung để tiết kiệm chi phí. Bây giờ còn nhiều khoản phí phải lo".

BĐ Quang Dung gửi gắm: "Đồng phục học sinh chỉ cần tươm tất, văn minh và không phân biệt giàu nghèo. Sự khác biệt đâu chỉ ở chỗ quần áo, chất lượng giảng dạy khác biệt mới thực sự làm nên thương hiệu".