Hồ thủy lợi 291 tỉ đồng 'đứng bánh' nhiều năm: Quản lý yếu kém, gây lãng phí

Ngày 13.9, bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh thanh tra TP.Đà Nẵng, cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra toàn diện dự án hồ chứa nước Lộc Đại (xã Quế Hiệp, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là xã Quế Sơn Trung, TP.Đà Nẵng).

Công tác quản lý của chủ đầu tư còn yếu kém

Kết luận nêu rõ, dự án hồ chứa nước Lộc Đại được triển khai thi công từ năm 2018 đến năm 2020, vốn đầu tư hơn 291 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (nay trực thuộc UBND TP.Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

Mục tiêu dự án nhằm cung cấp nước tưới cho 500 ha đất canh tác của 2 xã Quế Hiệp, Quế Thuận (H.Quế Sơn cũ), góp phần ngăn chặn lũ quét ở thượng nguồn, cắt lũ, giảm nhẹ ngập lụt hạ lưu và vùng dân cư.

Sau nhiều năm triển khai, dự án hồ chứa nước Lộc Đại 291 tỉ đồng vẫn dang dở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau nhiều năm triển khai thi công, đến nay dự án vẫn dang dở, chưa thể đưa vào sử dụng như dự kiến. UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho phép kéo dài tiến độ đến hết tháng 12.2025.

Điều đáng nói, dù được gia hạn tiến độ nhưng dự án vẫn "án binh bất động" trong thời gian dài nên hồi tháng 3.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) giao Thanh tra tỉnh (nay là Thanh tra TP.Đà Nẵng) tổ chức thanh tra toàn diện dự án.

Kết luận của Thanh tra TP.Đà Nẵng cho thấy công tác triển khai thực hiện dự án hồ chứa nước Lộc Đại có rất nhiều tồn tại, sai phạm dẫn đến chậm trễ tiến độ.

Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam) không lập thủ tục đưa vào quy hoạch để khai thác đất đắp đập đối với 3 bãi vật liệu được đơn vị tư vấn xác định ở giai đoạn lập báo cáo dự án đầu tư (trong đó có mỏ Nổng Trọc), mà chọn 3 mỏ đất khác.

Điều đáng nói, đến nay, sau khi không xin khai thác được 3 mỏ đất tự ý chọn thì chủ đầu tư quay lại xin cấp phép khai thác đối với các mỏ do đơn vị tư vấn xác định.

Chính điều này cho thấy công tác quản lý của chủ đầu tư còn yếu kém, làm lãng phí thời gian, ngân sách nhà nước, công trình chậm tiến độ, hiện vẫn còn bế tắc chưa triển khai thi công gây dư luận không tốt về dự án.

Kiểm điểm cán bộ liên quan

Thanh tra TP.Đà Nẵng xác định công tác khái toán giá trị đền bù giải phóng mặt bằng chưa chuẩn xác; hồ sơ khảo sát địa chất chưa đảm bảo, còn nhiều sai sót, không chính xác, thiếu độ tin cậy...

Ngoài ra, một số hạng mục công trình nghiệm thu, thanh toán khối lượng không đúng thiết kế và thực tế thi công; một số khoản thanh toán về chi phí tư vấn, chi phí khác nhưng không có hóa đơn…

Thanh tra TP.Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án hồ chứa nước Lộc Đại ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đến nay, dự án đã chậm tiến độ so với thời gian được phê duyệt ban đầu là 4 năm 6 tháng; tiến độ hoàn thành dự án được gia hạn (đến ngày 31.12.2025) là không thể thực hiện được.

Thanh tra TP.Đà Nẵng chỉ rõ các sai phạm thuộc trách nhiệm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (cũ), gồm giám đốc, lãnh đạo phụ trách và các tổ chức, cá nhân có liên quan…

Thanh tra TP.Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư, giãn tiến độ hoàn thành dự án đến ngày 31.12.2028.

Thanh tra TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đối với các cán bộ liên quan đến sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam tổng hợp, đề xuất báo cáo về Sở Nội để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét, kiểm điểm theo quy định.

Thanh tra cũng yêu cầu thu hồi nợ tạm ứng hơn 322 triệu đồng, khấu trừ thuế giá trị gia tăng vãng lai của các doanh nghiệp hơn 41 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán hơn 145 triệu đồng…

Trước đó, Thanh Niên có bài viết Vì sao hồ thủy lợi 291 tỉ đồng "đứng bánh"?, phản ánh về việc hồ chứa nước Lộc Đại được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3.2018, trên phần diện tích 66,6 ha, kể cả lòng hồ và kênh đầu mối. Thời gian thực hiện trong vòng 2 năm theo chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu - tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai thi công, dự án vẫn dang dở.

Hồ chứa nước Lộc Đại bao gồm các hạng mục công trình đầu mối có dung tích hữu ích 4,4 triệu m3 nước, hệ thống kênh bằng bê tông cốt thép có tổng chiều dài hơn 13 km. Sau khi hoàn thành, hồ chứa Lộc Đại sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho 500 ha đất canh tác thuộc 2 xã Quế Hiệp và Quế Thuận. Đồng thời, góp phần ngăn chặn lũ quét ở thượng nguồn, cắt lũ, giảm nhẹ ngập lụt hạ lưu...



