Thời sự

Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm giao đất sân bay Nha Trang

Ngọc Lê - Trần Cường
29/08/2025 13:38 GMT+7

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị truy tố 9 bị can, trong đó có các cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa vì sai phạm liên quan đến việc giao đất sân bay Nha Trang (cũ) trái quy định, tạo điều kiện Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7.032 tỉ đồng của 683 khách hàng.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án giao đất sân bay Nha Trang trái quy định liên quan Tập đoàn Phúc Sơn (xảy ra tại Khánh Hòa) về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm giao đất sân bay Nha Trang- Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu

ẢNH: PHÚC BÌNH

Có 6 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, gồm: Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa; Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến.

Có 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo đó, đây là vụ án thứ 2, bị can Nguyễn Văn Hậu bị điều tra. Ở vụ án đầu tiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị tuyên án tổng hợp 30 năm tù về 3 tội danh là đưa hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, sân bay Nha Trang (cũ) là tài sản nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng; thuộc danh mục tài sản đặc biệt. Sân bay này rộng 238 ha, gồm diện tích thuộc Khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân là 52,4 ha, còn hơn 186 ha khác do Trung đoàn 920 quản lý.

Tháng 4.2013, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, chuyển một phần diện tích sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang mục đích xây dựng trung tâm thương mại – tài chính – khu đô thị mới. Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định về kế hoạch sử dụng đất, nhưng theo luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, thẩm quyền thu hồi đất quốc phòng vẫn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở ý kiến Bộ Quốc phòng. Chỉ sau khi có quyết định thu hồi đất thì mới được phép giao cho tổ chức, cá nhân khác.

Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP.Nha Trang (cũ), gồm khu vực đất sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

Trên thực tế, Công ty Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận 62,89 ha đất do Trường Sĩ quan Không quân quản lý khi chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có phương án sắp xếp, xử lý được Thủ tướng phê duyệt. Kết luận điều tra thể hiện, đây là hành vi vi phạm điều 53 luật Đất đai 2013, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và điều 6 luật Quản lý – sử dụng tài sản nhà nước 2008.

Đồng thời, cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang cũng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý, kết luận nêu.

Kết quả điều tra xác định việc vội vàng giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn vi phạm luật Đất đai năm 2013, luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và các quy định pháp luật liên quan.

Kết luận điều tra thể hiện, để xảy ra sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về các bị can: Nguyễn Chiến Thắng, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư Dự án khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang mà không thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài ra, ông Thắng đề nghị Bộ Quốc phòng tạm bàn giao trước 18,8 ha đất cho tỉnh Khánh Hòa khi cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp xử lý.

Còn bị can Lê Đức Vinh đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao và tiếp nhận hơn 62 ha đất tại sân bay Nha Trang. Sau đó, ông Vinh giao cho Công ty Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Bị can Đào Công Thiên đã ký các quyết định thu hồi 63,37 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang để giao cho Công ty Phúc Sơn và Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hoà khi cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án, sắp xếp xử lý.

Dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng cho 683 người

Đối với hành vi của Nguyễn Văn Hậu, theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2024, trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu được UBND tỉnh Khánh Hòa giao làm chủ đầu tư Dự án Khu đô thị trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang, đồng thời được giao làm nhà đầu tư 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh, được thanh toán bằng quỹ đất tại sân bay Nha Trang.

Để có nguồn lực triển khai hạ tầng dự án, bảo đảm tiến độ và thực hiện cam kết tiết kiệm 5% giá trị các dự án BT với tỉnh Khánh Hòa, cũng như triển khai các dự án khác của Công ty Phúc Sơn và phục vụ mục đích cá nhân, mặc dù dự án còn vi phạm về thủ tục pháp lý, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, sản phẩm chưa được phép chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng, nhưng Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức truyền thông, giới thiệu với khách hàng rằng dự án đã đủ điều kiện pháp lý và triển khai hoạt động phân phối bán hàng.

Đến thời điểm bị khởi tố, thông qua pháp nhân Công ty Phúc Sơn, bị can đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 683 cá nhân, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7.032 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hậu thừa nhận sai phạm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can đề nghị được sử dụng số tiền hơn 14 tỉ đồng và 503 lượng vàng còn thừa sau khi thực hiện nghĩa vụ trong vụ án do Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra, để khắc phục một phần hậu quả, đồng thời bày tỏ nguyện vọng dùng tài sản của mình để bồi thường toàn bộ thiệt hại.

