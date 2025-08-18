Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Tối 18.8, Bộ Công an phát thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị liên quan.

Theo Bộ Công an, vụ án này đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an thụ lý.

Bị can Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long (góc trái trên cùng) cùng các bị can trong vụ án ẢNH: BCA

Đến nay, C03 xác định trong quá trình làm thủ tục đưa lao động Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, tại Công ty Hoàng Long (mã số thuế 0101328661) , Công ty cổ phần Tập đoàn Cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam (mã số thuế 0107890877) , Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư thương mại JHL Việt Nam (mã số thuế 0109474590), Công ty TNHH một thành viên Hợp tác quốc tế Xây lắp 3 (Công ty Incoop 3, mã số thuế 0107764382), Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (Công ty Sona, mã số thuế 0100110415) , đã thu tiền của người lao động cao hơn quy định theo phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH).

Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, C03 đề nghị người lao động (thân nhân người lao động) đã được các đơn vị nêu trên đưa sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng, nếu có yêu cầu, đề nghị về việc thu nộp tiền thì đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (website: https://bocongan.gov.vn) để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, sao, ký xác nhận các tài liệu kèm theo và gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Phòng 6, C03, tại số 47 Phạm Văn Đồn (P.Phú Diễn, Hà Nội) trước ngày 31.10.

Đối với Công ty Hoàng Long, JHL, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể liên hệ điều tra viên Lê Tiến Dũng theo số 0917621979; liên hệ điều tra viên Vũ Thanh Mai, số điện thoại 0931119222 đối với Công ty Incoop 3; liên hệ điều tra viên Nguyễn Nhật Quang, số điện thoại 0915796336 đối với Công ty Sona, để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo Bộ Công an, nếu người lao động không có yêu cầu đề nghị, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Đã khởi tố 15 bị can ở 2 nhóm tội

Vụ án này, C03 đã khởi tố 15 bị can về 2 nhóm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và 3 lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB-XH) gồm ông Tống Hải Nam, Cục trưởng; ông Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng và ông Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng, cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ẢNH: BCA

11 bị can còn lại là lãnh đạo, nhân viên của các doanh nghiệp kể trên, cùng bị khởi tố tội vi phạm quy định về kế toán. Trong đó có ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng giám đốc Công ty JHL; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3…

C03 xác định Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan đã lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động để tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

C03 cũng làm rõ ông Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo LĐ-TB-XH và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.