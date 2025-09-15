Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM.

Theo đó, Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Bà Văn Thị Bạch Tuyết (49 tuổi, quê TP.HCM), là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội, từng giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Từ tháng 7.2007, bà Tuyết công tác tại huyện Hóc Môn, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND rồi Chủ tịch UBND huyện.

Đến tháng 10.2014, khi Sở Du lịch TP.HCM được thành lập, bà Tuyết được bổ nhiệm làm giám đốc sở này.

Bà Tuyết là đại biểu Quốc hội 2 khóa XIV và XV.

Tháng 9.2016, bà Tuyết là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Từ tháng 3.2024 đến nay, bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Như vậy, hiện Thường trực Thành ủy TP.HCM có 6 người gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 5 phó bí thư là: ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM), ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.