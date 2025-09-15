Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/09/2025 08:28 GMT+7

Sáng 15.9, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 4 để triển khai lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM.

Theo đó, Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

ẢNH: DIỆU MI

Văn Thị Bạch Tuyết (49 tuổi, quê TP.HCM), là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội, từng giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Từ tháng 7.2007, bà Tuyết công tác tại huyện Hóc Môn, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND rồi Chủ tịch UBND huyện. 

Đến tháng 10.2014, khi Sở Du lịch TP.HCM được thành lập, bà Tuyết được bổ nhiệm làm giám đốc sở này.

Bà Tuyết là đại biểu Quốc hội 2 khóa XIV và XV. 

Tháng 9.2016, bà Tuyết là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Từ tháng 3.2024 đến nay, bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Như vậy, hiện Thường trực Thành ủy TP.HCM có 6 người gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 5 phó bí thư là: ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM), ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Thành Ủy TP.HCM Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết phó bí thư thành ủy TP.HCM nhân sự TP.HCM TP.HCM
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
