TP.HCM: Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (viết tắt là Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng).

Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng theo quyết định, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM có thêm 4 ủy viên gồm: ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM và bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Như vậy, đến nay, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM gồm: trưởng ban, 4 phó trưởng ban và 11 ủy viên.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang giữ nhiệm vụ trưởng ban.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM làm phó trưởng ban thường trực; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cùng làm phó trưởng ban.