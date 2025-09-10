Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động các cơ quan báo chí

Vũ Phượng
Vũ Phượng
10/09/2025 21:32 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét có giải pháp để duy trì thương hiệu, vai trò của các cơ quan báo chí truyền thống trên địa bàn TP.HCM hiện nay đúng chủ trương, quy định.

Ngày 10.9, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã phát thông báo kết luận của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại buổi làm việc về công tác sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM.

Buổi làm việc có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan báo chí TP.HCM.

TP.HCM tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động các cơ quan báo chí - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá sự đóng góp của các cơ quan báo, đài đối với quá trình xây dựng, phát triển TP.HCM trong suốt thời gian qua.

Việc triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí theo chủ trương chung của Đảng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò chủ lực của báo chí TP.HCM trong công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới.

Trong quá trình thực hiện, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét có giải pháp để duy trì thương hiệu, vai trò của các cơ quan báo chí truyền thống trên địa bàn TP.HCM hiện nay đúng chủ trương, quy định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đồng thời giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Đảng ủy UBND TP.HCM và các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đài phát thanh - truyền hình (Đài Phát thanh, Đài Truyền hình TP.HCM cùng Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Bình Dương; Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu) và việc sắp xếp, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Báo Bình Dương và Báo Bà Rịa - Vũng Tàu vào Báo Sài Gòn Giải Phóng, hoàn thành trước ngày 14.9.2025.

Ông Trần Lưu Quang giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các cơ quan, đơn vị và thành viên dự họp, thực hiện rà soát kỹ lưỡng các nội dung và căn cứ các quy định liên quan để đề xuất bổ sung, hoàn thiện đề án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; điều chỉnh tên gọi của đề án theo đúng định hướng, quy định của Trung ương; tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chuẩn bị kỹ nội dung, làm rõ các khó khăn, vướng mắc, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn sắp xếp cơ quan báo chí TP.HCM. Qua đó, để phối hợp, thống nhất với Đảng ủy UBND TP.HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và các cơ quan liên quan khi tham gia góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù và sửa đổi, bổ sung luật Báo chí đối với các nội dung liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy cơ quan báo chí và phát thanh, truyền hình phù hợp với thực tiễn, đặc thù của TP.HCM.

Bên cạnh đó, Bí thư Trần Lưu Quang giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động ổn định, thường xuyên, không để gián đoạn hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay.



