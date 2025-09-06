Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ứng dụng công nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Vũ Phượng
Vũ Phượng
06/09/2025 15:49 GMT+7

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới nguyên tắc 'tiện dụng, thực chất, không lãng phí'.

Ngày 6.9, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm việc với tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và khảo sát địa điểm để xem xét chọn nơi tổ chức đại hội.

Cùng dự buổi khảo sát có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ứng dụng công nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 1.

Bí thư Trần Lưu Quang cùng Phó bí thư Đặng Minh Thông và lãnh đạo các sở, ban, ngành khảo sát nơi tổ chức đại hội 

ẢNH: CTV

Tại buổi làm việc, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị.

Trong đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM cũng đã báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội khẩn trương rà soát tiến độ công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ đại hội; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Ứng dụng công nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 2.

Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội

ẢNH: CTV

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thống nhất với các ý kiến góp ý, đề xuất của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tốt công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ đại hội.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng lưu ý một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền, công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ đại hội, đảm bảo an ninh trật tự...

Trong đó, Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM lưu ý phải ứng dụng cao nhất công nghệ thông tin trong đại hội theo nguyên tắc "tiện dụng, thực chất, không lãng phí".

