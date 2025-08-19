Thành ủy TP.HCM lấy ý kiến các thành viên MTTQ góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng

Chiều 19.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Luật gia, Đoàn luật sư TP.HCM và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến của thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM góp ý dự thảo văn kiện báo cáo chính trị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hội nghị do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, đồng chủ trì.

PGS-TS Phan Thanh Bình, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhận xét dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bao trùm các việc của 3 địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) trước sáp nhập.

PGS-TS Phan Thanh Bình, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo PGS-TS Phan Thanh Bình, TP.HCM (mới) có dân số 13 - 14 triệu dân, GDP chiếm 30% cả nước nên cần nhấn mạnh thành phố là cực phát triển của đất nước và cả khu vực Đông Nam Á. Với vị thế và tiềm lực như hiện nay, TP.HCM đóng vai trò nòng cốt kết nối vùng Đông Nam bộ với đồng bằng sông Cửu Long.

Do đó, TP.HCM cần đưa vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất những vấn đề cần quan tâm như: độ lệch giữa 3 địa phương sau hợp nhất, ngân sách đổ về thành phố và vấn đề ùn tắc, ô nhiễm, phát huy kinh tế biển, chú trọng giáo dục, đổi mới, sáng tạo.

Nhà giáo ưu tú, GS-TS Nguyễn Văn Phước, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng góp ý, dự thảo báo cáo chính trị nên bổ sung thêm tiềm năng về kết nối hạ tầng và logistics trong 3 tỉnh, thành sau hợp nhất và kết nối vùng.

Nhà giáo ưu tú, GS-TS Nguyễn Văn Phước, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Khi sáp nhập, TP.HCM có lợi thế về kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, có thêm tiềm năng điện gió tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự báo có thể bổ sung thêm tỷ trọng các ngành công nghiệp xanh để tiến tới net zero vào năm 2050", GS-TS Nguyễn Văn Phước đề xuất.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nêu ý kiến, cần có cơ sở pháp lý về một siêu đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ. TP.HCM nên xem xét có chính sách pháp luật khuyến khích đầu tư giao thông công cộng để người dân được hưởng thụ.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về cải cách tư pháp và hỗ trợ tư pháp, luật sư Nguyễn Văn Hậu đề xuất TP.HCM chú trọng phát triển đội ngũ luật sư vững mạnh về số lượng, chất lượng, bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho mọi công dân, đặc biệt là thành phần yếu thế trong xã hội.

Phát biểu bế mạc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chất lượng, tâm huyết, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm vào văn kiện đại hội.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, đa số đại biểu đánh giá cao nội dung văn kiện, chỉ ra những hạn chế của nhiệm kỳ qua để đề xuất giải pháp, mục tiêu, đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, có những ý kiến góp ý phân tích sâu, minh họa chi tiết để phản ánh chiến lược phát triển lâu dài, đó là phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội và bảo đảm chỉ số phát triển con người trên địa bàn.

"Đây là cơ hội rất tốt để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của mình thực hiện tinh thần 'dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng' thông qua vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên", Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá.











