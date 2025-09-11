Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Trần Lưu Quang: Thu hút nhân sự giỏi cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Vũ Phượng
Vũ Phượng
11/09/2025 04:27 GMT+7

Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu cơ chế đặc thù về tài chính, chế độ chính sách để thu hút chuyên gia, nhân sự giỏi cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Chiều 10.9, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Bộ Tài chính và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, hạ tầng số

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu ý kiến, trung tâm tài chính quốc tế là một cấu trúc đặc thù, "sân chơi" của các định chế tài chính lớn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, để trung tâm phát triển thực chất, bên cạnh hành lang pháp lý, điều quan trọng là phải có sản phẩm và dịch vụ tài chính cụ thể và hấp dẫn, như: sàn giao dịch hàng hóa, sản phẩm phái sinh, dịch vụ Fintech…

Bí thư Trần Lưu Quang: Thu hút nhân sự giỏi cho trung tâm tài chính quốc tế- Ảnh 1.

Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

ẢNH: C.T.V

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, nhà đầu tư quan tâm nhất về khung pháp lý minh bạch, ổn định, bảo vệ quyền sở hữu và dòng vốn; cơ chế tự do luân chuyển vốn, cổ tức, tỷ giá linh hoạt; và môi trường cạnh tranh toàn cầu về thuế, sản phẩm, dịch vụ tài chính...

Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đề xuất, TP.HCM cần xác định rõ mô hình phát triển phù hợp, vừa mang tính quốc tế, vừa gắn với yêu cầu phục vụ phát triển TP.HCM và đất nước.

Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ dừng ở hạ tầng vật lý, mà cần đặc biệt chú trọng hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Các chuyên gia đánh giá, đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM đã bao quát đầy đủ cả dịch vụ tài chính truyền thống lẫn hiện đại, tạo nền tảng phát triển toàn diện và bền vững.

Lợi thế múi giờ giúp Việt Nam đón dòng tiền luân chuyển toàn cầu, đồng thời đề xuất sớm triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực Fintech để giữ chân startup trong nước.

Để trung tâm vận hành hiệu quả, cần xây dựng bộ máy quản trị chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ hấp dẫn thu hút nhân sự chất lượng cao, đồng thời xác định rõ địa giới hành chính, thành lập cơ quan giám sát độc lập và đầu tư mạnh vào hạ tầng số.

Các chuyên gia cũng đề xuất rà soát, hoàn thiện pháp luật, thuê tư vấn chuyên nghiệp và phát triển trung tâm theo mô hình "thành phố không ngủ", với hạ tầng dịch vụ, giao thông và kết nối quốc tế đồng bộ.

Cơ chế đặc thù thu hút nhân sự giỏi

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao các ý kiến góp ý.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM khẩn trương thành lập tổ tư vấn, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm và kế hoạch dài hạn 5 năm nhằm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện dự án.

Ông Trần Lưu Quang lưu ý, việc lựa chọn nhân sự quản lý và điều hành trung tâm cần thực hiện theo tiêu chí nghiêm ngặt, bảo đảm đội ngũ này không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tài chính, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu vận hành trung tâm theo chuẩn quốc tế.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế tài chính đặc thù và chính sách đãi ngộ để thu hút chuyên gia, nhân sự giỏi, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo nghiên cứu kỹ vấn đề này và khẩn trương rà soát quy hoạch, bảo đảm triển khai trung tâm đúng quy định.

Ông yêu cầu các cơ quan liên quan đưa ra giải pháp cụ thể cho những đề xuất, góp ý của nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhằm đưa trung tâm sớm vận hành hiệu quả và đáp ứng kỳ vọng.

Tin liên quan

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Định hướng TP.HCM vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Định hướng TP.HCM vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho hay, định hướng tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM hướng tới nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

trung tâm tài chính quốc tế Trần Lưu Quang Thành Ủy TP.HCM bí thư trần lưu quang TP.HCM nhân sự giỏi cơ chế đặc thù
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận