Bí thư Trần Lưu Quang: Thu hút nhân sự giỏi cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Chiều 10.9, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Bộ Tài chính và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, hạ tầng số

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu ý kiến, trung tâm tài chính quốc tế là một cấu trúc đặc thù, "sân chơi" của các định chế tài chính lớn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, để trung tâm phát triển thực chất, bên cạnh hành lang pháp lý, điều quan trọng là phải có sản phẩm và dịch vụ tài chính cụ thể và hấp dẫn, như: sàn giao dịch hàng hóa, sản phẩm phái sinh, dịch vụ Fintech…

Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM ẢNH: C.T.V

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, nhà đầu tư quan tâm nhất về khung pháp lý minh bạch, ổn định, bảo vệ quyền sở hữu và dòng vốn; cơ chế tự do luân chuyển vốn, cổ tức, tỷ giá linh hoạt; và môi trường cạnh tranh toàn cầu về thuế, sản phẩm, dịch vụ tài chính...

Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đề xuất, TP.HCM cần xác định rõ mô hình phát triển phù hợp, vừa mang tính quốc tế, vừa gắn với yêu cầu phục vụ phát triển TP.HCM và đất nước.

Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ dừng ở hạ tầng vật lý, mà cần đặc biệt chú trọng hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Các chuyên gia đánh giá, đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM đã bao quát đầy đủ cả dịch vụ tài chính truyền thống lẫn hiện đại, tạo nền tảng phát triển toàn diện và bền vững.



Lợi thế múi giờ giúp Việt Nam đón dòng tiền luân chuyển toàn cầu, đồng thời đề xuất sớm triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực Fintech để giữ chân startup trong nước.

Để trung tâm vận hành hiệu quả, cần xây dựng bộ máy quản trị chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ hấp dẫn thu hút nhân sự chất lượng cao, đồng thời xác định rõ địa giới hành chính, thành lập cơ quan giám sát độc lập và đầu tư mạnh vào hạ tầng số.

Các chuyên gia cũng đề xuất rà soát, hoàn thiện pháp luật, thuê tư vấn chuyên nghiệp và phát triển trung tâm theo mô hình "thành phố không ngủ", với hạ tầng dịch vụ, giao thông và kết nối quốc tế đồng bộ.



Cơ chế đặc thù thu hút nhân sự giỏi

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao các ý kiến góp ý.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM khẩn trương thành lập tổ tư vấn, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm và kế hoạch dài hạn 5 năm nhằm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện dự án.

Ông Trần Lưu Quang lưu ý, việc lựa chọn nhân sự quản lý và điều hành trung tâm cần thực hiện theo tiêu chí nghiêm ngặt, bảo đảm đội ngũ này không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tài chính, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu vận hành trung tâm theo chuẩn quốc tế.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế tài chính đặc thù và chính sách đãi ngộ để thu hút chuyên gia, nhân sự giỏi, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo nghiên cứu kỹ vấn đề này và khẩn trương rà soát quy hoạch, bảo đảm triển khai trung tâm đúng quy định.



Ông yêu cầu các cơ quan liên quan đưa ra giải pháp cụ thể cho những đề xuất, góp ý của nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhằm đưa trung tâm sớm vận hành hiệu quả và đáp ứng kỳ vọng.