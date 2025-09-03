Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Định hướng TP.HCM vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới

Chiều 3.9, lễ khai mạc chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 diễn ra tại TP.HCM. Tham dự khai mạc có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong.

Cùng dự có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cùng đại diện các thành phố thành viên TPO.

Lễ khai mạc chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 diễn ra tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Với chủ đề "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh", Đại hội đồng TPO năm 2025 là chương trình nghị sự quan trọng đối với ngành du lịch khi đang đứng trước những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm của du khách và sự bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Xây dựng TP.HCM thành "siêu đô thị quốc tế"

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM là một trong những thành phố sáng lập và là thành phố duy nhất của Việt Nam giữ vai trò Ủy viên Ban điều hành TPO.

Theo ông Nguyễn Văn Được, từ ngày 1.7.2025, TP.HCM đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập của tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tạo thành một siêu đô thị có diện tích hơn 6.772 km2 và dân số trên 14 triệu người.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng, định hướng xây dựng TP.HCM thành "siêu đô thị quốc tế", phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, dẫn đầu công nghiệp hóa, nổi bật ở Đông Nam Á, thuộc nhóm 100 thành phố đáng sống và đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM hướng tới nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến toàn cầu với kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển bền vững, chất lượng sống cao và hội nhập sâu rộng.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ, 1 trong 5 trụ cột giúp TP.HCM phát triển vượt bậc trong thời gian tới là du lịch và công nghiệp văn hóa, với các cụm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu - Cần Giờ - Hồ Tràm - Long Hải - Côn Đảo.



Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu sẽ tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ số và phát triển du lịch bền vững ẢNH: NHẬT THỊNH

"Diễn đàn hôm nay là một cơ hội quý báu giúp cho TP.HCM hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Đại hội đồng TPO năm 2025 đã xác định rõ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là yếu tố quyết định đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Đây là 2 trụ cột, 2 chiến lược quan trọng tác động đến cấu trúc và định hướng phát triển bền vững của ngành du lịch toàn cầu hướng đến 17 tiêu chí phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, việc thực hiện chuyển đổi số và xanh sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao và tạo ra giá trị gia tăng lâu dài; đồng thời, sẽ tạo nền tảng để du lịch TP.HCM thích ứng hiệu quả với các khủng hoảng và hội nhập mạnh mẽ vào xu thế toàn cầu.

TPO có 131 thành phố thành viên, 56 tổ chức, doanh nghiệp du lịch đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ hy vọng, thông qua các phiên họp, hội nghị, các chương trình kết nối song phương và đa phương của các thành phố thành viên, Đại hội đồng TPO 2025 sẽ xây dựng và thống nhất thông điệp chung, tuyên bố chung với những sáng kiến thiết thực, có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch.

Du lịch là động lực phát triển mạnh mẽ

Phát biểu chào mừng, bà Kang Da-eun, Tổng thư ký TPO, Tổng thư ký tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu, chia sẻ chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 12 phản ánh các thách thức và cơ hội của thời đại. Với định hướng này, du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng và phát triển các thành phố thành viên.

Bà Kang Da-eun, Tổng thư ký TPO, Tổng thư ký tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Kang Da-eun khẳng định: "TPO không chỉ là một tổ chức mà còn là một gia đình của các thành phố và con người, gắn kết với nhau bởi niềm tin rằng du lịch là một sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp".

Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu lần thứ 12 với các cuộc hội thảo chuyên đề, diễn đàn cấp cao và hội nghị song phương sẽ tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ số và phát triển du lịch bền vững, giúp TP.HCM cập nhật xu hướng và xây dựng chiến lược du lịch phù hợp.