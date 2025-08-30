Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phân công lại nhiệm vụ 7 phó chủ tịch

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định phân công công tác chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP.HCM và các ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định này đưa ra sau khi Thủ tướng Chính phủ chuẩn y kết quả bầu ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Đây cũng là quyết định phân công nhiệm vụ thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, kể từ khi TP.HCM hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1.7.

Trụ sở UBND TP.HCM tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hiện Thường trực UBND TP.HCM gồm chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 phó chủ tịch: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Minh Thạnh và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Nhiệm vụ của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Ông Nguyễn Văn Được phụ trách chung, thực hiện các nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ông trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách hành chính; quản lý chung tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị, Kết luận 123 của Trung ương Đảng về tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên…

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Được trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Theo dõi, chỉ đạo 8 phường, 4 xã và 1 đặc khu: phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Tân Thuận, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, xã Cần Giờ, xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ

Ông Nguyễn Văn Thọ được phân công làm Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TP.HCM.

Giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: hành chính tư pháp, công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; Nghị quyết 66 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật.

Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP.HCM, Thanh tra TP.HCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM; giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 11 phường và 18 xã: phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Long Hương, phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Tân Hải, phường Tân Phước, phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, xã Long Sơn, xã Châu Pha, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải, xã Đất Đỏ, xã Nghĩa Thành, xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Bình Giã, xã Xuân Sơn, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Bình Châu, xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp, xã Bàu Lâm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà

Ông Nguyễn Lộc Hà giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trực tiếp chỉ đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR); Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn; phối hợp theo dõi Sở Ngoại vụ, Chi cục Thống kê TP.HCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 12 phường, 6 xã: phường Dĩ An, phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường

Ông Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, dân vận chính quyền.

Ông Cường trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực quản lý công chức, viên chức; thi đua, khen thưởng; phối hợp theo dõi Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Học viện Cán bộ TP.HCM và Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 15 phường: phường Hiệp Bình, phường Thủ Đức, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Bình, phường Long Phước, phường Long Trường, phường Cát Lái, phường Bình Trưng, phường Phước Long, phường An Khánh, phường Chợ Quán, phường Chợ Lớn và phường An Đông.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường

Ông Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch UBND TP.HCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông; đầu tư công (kể cả ODA, hợp tác công tư và vốn nhà nước ngoài đầu tư công).

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: dự án đầu tư công; quy hoạch, kiến trúc; quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; giao thông, vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp thoát nước, cây xanh, công viên), xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, nghị quyết của Quốc hội về phát triển đường sắt đô thị, nhà ở xã hội.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Ban Quản lý phát triển đô thị TP.HCM, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp, Quỹ Phát triển nhà ở.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 18 phường, 9 xã: phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Hòa Bình, phường Phú Thọ, phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Thông Tây Hội, phường An Tây Hội, phường Đức Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Phú Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Tây Thạnh, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng

Ông Nguyễn Văn Dũng giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo lĩnh vực: quản lý tài chính, quản lý ngân sách, giá, phí; công tác cân đối, bố trí vốn đầu tư công.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; thẩm định giá đất cụ thể; thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý tài sản công. Theo dõi, chỉ đạo kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng công ty Bến Thành, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 20 phường, 7 xã: phường Xóm Chiếu, phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, phường Đông Hưng Thuận, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường An Phú Đông, phường Bình Tây, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, phường Phú Lâm, phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường Hòa Hưng, phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Bình Tân, phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa, xã Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh

Ông Bùi Minh Thạnh trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quyết định giá đất cụ thể; kinh tế nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; nông thôn mới; công tác thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn …

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (12 phường, 6 xã): phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Long Hòa, xã Thanh An, xã Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy

Bà Trần Thị Diệu Thúy giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa, thể dục, thể thao, xuất bản, báo chí; lao động, thương binh và xã hội; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Trung tâm Chuyển đổi số; trường đại học trực thuộc UBND TP.HCM.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 17 phường, 4 xã: phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc, phường Bàn Cờ, phường Chánh Hưng, phường Phú Định, phường Bình Đông, phường Gia Định, phường Bình Thạnh, phường Bình Lợi, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Bình Quới, phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Hòa, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Tân Sơn, xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm.