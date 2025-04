Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm CSGT làm nhiệm vụ lễ 30.4

Trưa 25.4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đến trụ sở Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thăm hỏi, động viên tinh thần các lực lượng thuộc Công an TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM đồng thời lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Ông Nguyễn Văn Được động viên các lực lượng ẢNH: PC08

Tiếp đoàn lãnh đạo TP.HCM, có đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM; thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT; thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT; đại tá Đỗ Xuân Mai, Trưởng phòng Cảnh sát cảnh vệ; thượng tá Đoàn Hồng Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động và đại diện ban chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các lực lượng.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM đã nghe Công an TP.HCM báo cáo nhanh về các phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức đại lễ 30.4.



Làm việc với chỉ huy các đơn vị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Ông Nguyễn Văn Được động viên các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đối với công tác tiếp đón, đưa, dẫn phục vụ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu trong nước và các đoàn khách quốc tế, phải thật sự chu đáo, trọng thị, an toàn tuyệt đối, thể hiện văn hóa, truyền thống nghĩa tình, hiếu khách của TP.HCM.



Chủ tịch UBND TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và nữ cảnh sát dẫn đoàn ẢNH: PC08

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM hứa sâu sát các lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công đại lễ 30.4 chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, không phụ kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo và nhân dân.