CSGT thông tin những điều người dân TP.HCM cần lưu ý khi ra đường dịp lễ 30.4

Dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay người dân được nghỉ lễ 5 ngày liên tục, tức từ ngày 30.4 đến hết 4.5 (đã hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 2.5 sang thứ bảy 26.4). Dịp này, tại TP.HCM diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất với quy mô lớn như: lễ diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa nghệ thuật, chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm, hội thảo...

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông an toàn trong dịp nghỉ lễ, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xây dựng và triển khai các phương án điều tiết, phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Người dân ra đường phải chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT TP.HCM bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi ra đường dịp lễ 30.4 - 1.5 phải chấp hành nghiêm các quy định trật tự an toàn giao thông, như: không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn; lưu thông đúng phần đường, làn đường; chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ đường; nhường đường khi qua giao lộ và khi đến bến phà; Tuyệt đối tuân thủ quy tắc "không lái xe sau khi đã uống rượu, bia".

Người dân vào trung tâm TP vui chơi, tham dự các sự kiện… nên chủ động thời gian, lựa chọn điểm gửi xe phù hợp. Người dân không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, hè phố trái quy định của pháp luật, gây cản trở giao thông và thực hiện theo sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng chức năng.

Khi dẫn theo trẻ nhỏ đến khu vực đông người, người lớn cần lưu ý giám sát chặt các cháu để tránh bị lạc; không để các cháu đột ngột chạy nhảy ra đường gây tai nạn.

Đa số các tuyến đường ở TP.HCM có camera giám sát, do đó, CSGT sẽ phạt nguội khi không trực tiếp xử lý ngay được ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT lưu ý, hiện nay đa số các tuyến đường đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát để ghi nhận hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Do đó, đối với các hành vi vi phạm mà CSGT không trực tiếp phát hiện và xử lý ngay được, thì CSGT sẽ phạt nguội.



Nếu đi đường dài, người dân cần kiểm tra phương tiện, bảo đảm sức khỏe. Khi trở lại TP sau kỳ nghỉ, người dân nên cập nhật tình hình giao thông qua đài FM, phương tiện thông tin đại chúng để tránh đi vào đường có mật độ giao thông đông đúc.

Những tuyến đường nên "tránh" dịp lễ 30.4

Những tuyến đường dự báo nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 trên địa bàn TP.HCM như sau, người dân cần chủ động lộ trình, thời gian lưu thông để tránh kẹt xe:

- Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất: vòng xoay Lăng Cha Cả, Trường Sơn - ga quốc nội, khu vực đường nối Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa kết nối nhà ga T3, đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ đường Trường Sơn đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn), đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh...

- Khu vực bến xe Miền Tây: khu vực cổng ra vào bến xe Miền Tây trên đường Kinh Dương Vương, vòng xoay An Lạc, đường Lê Khả Phiêu, đường Võ Trần Chí, đường dẫn cao tốc Bình Thuận - Chợ Đệm...

Khu vực bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh): ngã 5 Đài Liệt sĩ, giao lộ Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh, cầu Bình Triệu, ngã tư Hàng Xanh

- Khu vực bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức): khu vực cổng ra vào bến xe Miền Đông mới trên QL1, công viên văn hóa Suối Tiên, ngã 3 Tân Vạn

- Khu vực cửa ngõ phía tây và tây nam TP: QL50, đường Văn Tiến Dũng, đường Lê Khả Phiêu, đường dẫn cao tốc Bình Thuận - Chợ Đệm, đường Võ Trần Chí, đường Trần Văn Giàu, khu vực bến phà Bình Khánh kết nối H.Cần Giờ

- Khu vực cửa ngõ phía đông: nút giao An Phú, vòng xoay Mỹ Thủy, cầu Phú Mỹ, phà Cát Lái