Bí thư Trần Lưu Quang: Tìm giải pháp đột phá để phấn đấu TP.HCM tăng trưởng từ 10%

Sáng 15.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các phó bí thư Thành ủy.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Lưu Quang cho biết, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của TP.HCM nhìn chung đạt được những kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng trên 7,8%. Thu ngân sách của TP.HCM đạt khoảng 85%, tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: DIỆU MI

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, số lượng dự án tồn đọng được tháo gỡ khoảng 1/3, là khởi đầu tích cực, thể hiện TP.HCM đã có cách để xử lý những việc tồn tại, vướng mắc.

Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá, bộ máy cơ sở, TP.HCM vận hành theo mô hình mới bước đầu khó khăn nhưng đã có những tín hiệu tích cực. Có nơi làm tốt, nơi làm khá, nơi chưa làm tốt.

Theo ông Trần Lưu Quang, nhiệm vụ 9 tháng qua nhiều lúc gặp khó khăn vì quy mô thành phố hiện nay lớn, nhiều cơ sở, cán bộ chưa quen cách làm việc mới. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ với cán bộ xã, phường vì đôi khi hướng dẫn từ thành phố, cơ sở chưa vững, chưa rõ, có sự thay đổi nhân sự rất lớn từ lãnh đạo cơ sở cho đến thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (giữa) cùng các phó bí thư chủ trì hội nghị

ẢNH: DIỆU MI

Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận, hội nghị hôm nay có nhiều việc để trao đổi, trong đó có 2 việc lớn gồm: đóng góp cho văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIV.

"Tổng Bí thư và Bộ Chính trị có chủ trương yêu cầu tập trung nhiều cho văn kiện, những gì cần chủ trương, đường lối, đột phá thì phải thể hiện qua các văn kiện đại hội, đặc biệt trong chương trình hành động", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 ẢNH: DIỆU MI

Do đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý, những thông tin trao đổi phải thực chất, không khoa trương, mà phải nói được, bàn được và thống nhất TP.HCM sẽ làm gì trong 5 năm tới và 3 tháng cuối năm nay để phấn đấu TP.HCM đạt được tăng trưởng trên 10% trong cả năm 2025.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang yêu cầu hội nghị thảo luận để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển; kết nối các địa phương tốt hơn để sẵn sàng tăng trưởng trong nhiệm kỳ mới.