Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Trần Lưu Quang: Tìm giải pháp đột phá để phấn đấu TP.HCM tăng trưởng từ 10%

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/09/2025 10:06 GMT+7

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu các đại biểu tìm giải pháp để phấn đấu TP.HCM đạt tăng trưởng trên 10% trong cả năm 2025.

Sáng 15.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các phó bí thư Thành ủy.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Lưu Quang cho biết, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của TP.HCM nhìn chung đạt được những kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng trên 7,8%. Thu ngân sách của TP.HCM đạt khoảng 85%, tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng.

Bí thư Trần Lưu Quang: Kinh tế - xã hội TP.HCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị

ẢNH: DIỆU MI

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, số lượng dự án tồn đọng được tháo gỡ khoảng 1/3, là khởi đầu tích cực, thể hiện TP.HCM đã có cách để xử lý những việc tồn tại, vướng mắc.

Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá, bộ máy cơ sở, TP.HCM vận hành theo mô hình mới bước đầu khó khăn nhưng đã có những tín hiệu tích cực. Có nơi làm tốt, nơi làm khá, nơi chưa làm tốt.

Theo ông Trần Lưu Quang, nhiệm vụ 9 tháng qua nhiều lúc gặp khó khăn vì quy mô thành phố hiện nay lớn, nhiều cơ sở, cán bộ chưa quen cách làm việc mới. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ với cán bộ xã, phường vì đôi khi hướng dẫn từ thành phố, cơ sở chưa vững, chưa rõ, có sự thay đổi nhân sự rất lớn từ lãnh đạo cơ sở cho đến thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang: Kinh tế - xã hội TP.HCM - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (giữa) cùng các phó bí thư chủ trì hội nghị

ẢNH: DIỆU MI

Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận, hội nghị hôm nay có nhiều việc để trao đổi, trong đó có 2 việc lớn gồm: đóng góp cho văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIV.

"Tổng Bí thư và Bộ Chính trị có chủ trương yêu cầu tập trung nhiều cho văn kiện, những gì cần chủ trương, đường lối, đột phá thì phải thể hiện qua các văn kiện đại hội, đặc biệt trong chương trình hành động", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Trần Lưu Quang: Kinh tế - xã hội TP.HCM - Ảnh 3.

Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

ẢNH: DIỆU MI

Do đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý, những thông tin trao đổi phải thực chất, không khoa trương, mà phải nói được, bàn được và thống nhất TP.HCM sẽ làm gì trong 5 năm tới và 3 tháng cuối năm nay để phấn đấu TP.HCM đạt được tăng trưởng trên 10% trong cả năm 2025.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang yêu cầu hội nghị thảo luận để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển; kết nối các địa phương tốt hơn để sẵn sàng tăng trưởng trong nhiệm kỳ mới.

Tin liên quan

TP.HCM: Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

TP.HCM: Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

Bí thư Trần Lưu Quang: Thu hút nhân sự giỏi cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TP.HCM ông Trần Lưu Quang bí thư trần lưu quang Thành Ủy TP.HCM TP.HCM phát triển kinh tế tăng trưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận