TP.HCM lần đầu tổ chức chuỗi sự kiện du lịch, xuất khẩu, chuỗi cung ứng quốc tế

Sáng 4.9, lễ khai mạc chuỗi sự kiện Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 19 năm 2025 (ITE - HCMC 2025); diễn đàn xuất khẩu năm 2025 và sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" diễn ra tại TP.HCM.

Đây là chuỗi sự kiện trọng điểm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương và UBND TP.HCM phối hợp chỉ đạo tổ chức.

Nghi thức đánh trống khai mạc chuỗi sự kiện ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng nguyên lãnh đạo Nhà nước, bộ, ngành TP.HCM; đại diện cơ quan ngoại giao cùng các đại biểu trong nước, quốc tế.

Ba sự kiện được phối hợp tổ chức cùng không gian và thời gian, vừa phát huy thành công của từng sự kiện qua nhiều năm, vừa mở ra cơ hội liên kết, hợp tác đa phương, đa ngành.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự khai mạc ẢNH: NHẬT THỊNH

Du lịch là động lực cho thương mại, đầu tư

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trên 20%, khách nội địa giữ vững đà phục hồi.

Dự kiến cả năm 2025, ngành du lịch Việt Nam sẽ đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 1,2 triệu tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, du khách quốc tế đến Việt Nam không chỉ trải nghiệm cảnh sắc và văn hóa, mà còn tiếp cận sản phẩm OCOP, nông sản Việt ngay tại điểm đến, trong đó có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và sự đồng hành của bạn bè quốc tế.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu tham quan gian hàng ẢNH: NHẬT THỊNH

"Các hội nghị, diễn đàn trong khuôn khổ hội chợ là cơ hội tốt để trao đổi, chia sẻ tìm ra giải pháp cho các vấn đề cùng quan tâm, hướng tới mục tiêu chung về phát triển du lịch nhanh và bền vững", ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định.



Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương cũng cho hay, mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu 12% trong năm 2025 là khả thi khi 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 515 tỉ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch quốc tế đã đóng góp khoảng 8% vào GDP của Việt Nam năm 2024, với hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, và con số này dự kiến tăng lên 25 triệu lượt vào năm 2025.

Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM quy tụ hơn 520 đơn vị và thương hiệu ẢNH: NHẬT THỊNH

"Ba sự kiện hôm nay không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là khởi đầu cho những thành công mới. Chúng tôi tin tưởng rằng du lịch sẽ trở thành động lực cho thương mại, đầu tư; và thương mại - đầu tư sẽ trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng kinh tế", Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng đánh giá.

Thúc đẩy kinh tế đa ngành

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch TP.HCM, cho biết sau khi hợp nhất với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM trở thành siêu đô thị - trung tâm kinh tế - tài chính - logistics - thương mại dịch vụ và du lịch lớn nhất nước.

TP.HCM có dân số gần 14 triệu người, trong đó có hơn 7,5 triệu người trong độ tuổi lao động (13,8% toàn quốc), đóng góp khoảng 22,3% GRDP cả nước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 179,3 tỉ USD (22,8% cả nước); doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1,683 triệu tỉ đồng (26,3% cả nước); doanh thu du lịch đạt hơn 200.000 tỉ đồng (25% cả nước).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phát biểu khai mạc ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, đây lần đầu tiên, ba dòng chảy lớn - du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế - đã được kết nối thành một chuỗi sự kiện quy mô và đồng bộ, thể hiện sự phối hợp liên cấp, liên ngành chặt chẽ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương và UBND TP.HCM.

"Việc tổ chức cùng lúc 3 sự kiện là biểu tượng của sự hòa âm trong chiến lược và tầm nhìn phát triển... Đây cũng là minh chứng cho cam kết của TP.HCM: luôn đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng phát triển, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cùng xây dựng một hệ sinh thái kinh tế - du lịch - thương mại xanh, bền vững và sáng tạo", Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức chuỗi sự kiện du lịch, xuất khẩu, chuỗi cung ứng quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều doanh nghiệp trong nước xem chuỗi sự kiện là cơ hội quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh phát triển. Trong ảnh, gian hàng LC Foods giới thiệu những sản phẩm chế biến sẵn chuyên xuất khẩu ẢNH: NHẬT THỊNH

ITE - HCMC 2025 quy tụ hơn 520 đơn vị và thương hiệu, cùng sự góp mặt của 28 tỉnh, thành phố trong cả nước có gian hàng tham gia triển lãm. Hội chợ chào đón hơn 250 người mua quốc tế cấp cao đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn mở ra hơn 12.000 cuộc hẹn giao thương và đón gần 30.000 lượt khách tham quan.



Diễn đàn xuất khẩu năm 2025 và sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" là cầu nối uy tín giữa doanh nghiệp Việt Nam và hơn 300 đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong sự kiện, hơn 12.000 sản phẩm, 400 doanh nghiệp Việt Nam sẽ mở ra cơ hội hợp tác thực chất, góp phần đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.