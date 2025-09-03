Phó thủ tướng Mai Văn Chính dự chương trình 'Đêm Việt Nam' tại TP.HCM

Tối 3.9, chương trình nghệ thuật khai mạc "Đêm Việt Nam" với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa" diễn ra tại TP.HCM. Tham dự sự kiện có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính dự chương trình nghệ thuật "Đêm Việt Nam" tại TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP.HCM; các tỉnh, thành cùng các Tổng lãnh sự, cơ quan ngoại giao cùng các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.

Đây là sự kiện quảng bá về con người, văn hóa Việt Nam đến các đại biểu tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) năm 2025.

Ông Phan Văn Mãi tham dự chương trình "Đêm Việt Nam" ẢNH: DIỆU MI

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết là một quốc gia nằm ở lưu vực hạ nguồn sông Mê Kông - dòng sông huyền thoại chảy qua năm quốc gia, các thế hệ người Việt Nam đã theo sông mà đến - nương sông mà ở - nhờ sông mà phát triển.

Sông không chỉ là mạch nguồn của sự sống mà còn là mạch nguồn của văn hóa, văn minh; là ký ức, là lịch sử của dân tộc Việt Nam. Dòng chảy của các con sông không chỉ chảy trong đời sống kinh tế mà còn chảy trong ký ức cộng đồng, là dòng chảy văn hóa xuyên suốt qua nhiều thế hệ, vừa mềm mại, bền bỉ, vừa hàm chứa sức mạnh vô tận, đưa con người vượt qua thử thách, hướng đến tương lai.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc ẢNH: DIỆU MI

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, "Đêm Việt Nam" với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa" không chỉ là lời chào mừng quý vị khách quý đến với Việt Nam tươi đẹp, hiền hòa mà còn là thông điệp về tình hữu nghị, hợp tác để cùng phát triển bền vững.



"Chào đón các bạn đến TP.HCM với diện mạo mới, không gian mới, tiềm lực mới: một siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế - tài chính năng động hàng đầu cả nước với hệ thống hạ tầng giao thông - logistics ngày càng phát triển, kết nối mạnh mẽ liên vùng và quốc tế", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được giới thiệu, TP.HCM là một siêu đô thị hội tụ hài hòa của nhiều nền văn hóa, nơi bản sắc truyền thống giao thoa cùng nhịp sống hiện đại, sáng tạo. TP.HCM là một siêu đô thị có bề dày lịch sử đặc sắc, có núi - có rừng - có sông - có biển, có khu ramsar biển đảo đầu tiên của Việt Nam, có khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận...

Những tiết mục nghệ thuật ấn tượng trong chương trình ẢNH: DIỆU MI

TP.HCM đồng thời là một siêu đô thị đang từng bước trở thành trung tâm tổ chức sự kiện - MICE của khu vực, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và đầy triển vọng.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng mỗi khoảnh khắc quý vị hiện diện nơi đây sẽ trở thành một dấu ấn khó phai, như dòng chảy ký ức dịu dàng vấn vương, như lời hẹn ước trở lại, để yêu thêm và được yêu thêm cùng thành phố này", Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhắn gửi.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025 diễn ra từ ngày 4 - 6.9.2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, TP.HCM.



