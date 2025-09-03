TP.HCM và Thẩm Dương (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác công nghiệp ô tô

Ngày 3.9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã có buổi tiếp ông Lý Cương, Phó thị trưởng thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025 và Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12.

Mở đầu buổi gặp, ông Nguyễn Lộc Hà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thẩm Dương nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Buổi gặp song phương của TP.HCM và thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu thành phố Thẩm Dương đến TP.HCM. Đây là cơ hội giúp chính quyền, doanh nghiệp hai địa phương thúc đẩy các giao lưu hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, du lịch...

Ông Nguyễn Lộc Hà nhìn nhận sau sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ, vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM càng được củng cố mạnh mẽ với diện tích rộng hơn, các nguồn lực dồi dào hơn, tiềm năng đầu tư lớn hơn.

TP.HCM và thành phố Thẩm Dương có nhiều nét tương đồng về cơ cấu kinh tế, văn hóa, xã hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, TP.HCM và thành phố Thẩm Dương có nét tương đồng về cơ cấu kinh tế, văn hóa, xã hội và có nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đối tác quốc tế, trong đó có đối tác Trung Quốc nói chung, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh nói riêng, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại TP.HCM.

Tại buổi gặp, ông Lý Cương đánh giá cao tinh thần cởi mở, hợp tác của chính quyền TP.HCM trong việc thúc đẩy giao lưu và kết nối với các địa phương của Trung Quốc. Kể từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị từ năm 1999, hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Thẩm Dương luôn duy trì phát triển tốt đẹp.

Phó thị trưởng thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đề xuất TP.HCM hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Thẩm Dương ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó thị trưởng Lý Cương giới thiệu, Thẩm Dương là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông và thương mại lớn của Trung Quốc. Thành phố có thế mạnh đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế tạo thiết bị tiên tiến, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, ô tô và điện tử, đồng thời là điểm đến hấp dẫn trong chiến lược phát triển công nghiệp hiện đại.

Ông Lý Cương đồng thời chúc mừng TP.HCM sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính đã trở thành siêu đô thị. Phó thị trưởng Lý Cương đề xuất hai bên hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Thẩm Dương như sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, ví dụ như chip bán dẫn, công nghiệp ô tô.