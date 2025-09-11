Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục thông tin về học thứ bảy và quy định giờ học

Chiều 11.9, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục thông tin về việc dạy học 2 buổi/ngày, bố trí tiết học sáng thứ bảy và quy định về giờ vào học và tan học.

Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin dạy học 2 buổi/ngày

Nhiều phụ huynh học sinh tại TP.HCM bày tỏ băn khoăn khi con em phải đi học sáng thứ bảy, trong đó có cả các môn chính khóa như Khoa học Tự nhiên, tiếng Anh...

Một số ý kiến cho rằng việc tăng thêm buổi học cuối tuần đi ngược lại quy định "không quá 7 tiết/ngày" và khiến gánh nặng học tập của học sinh không giảm mà chỉ được dàn trải sang ngày khác.

Trả lời vấn đề này, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, việc dạy học 2 buổi/ngày nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông một cách khoa học, giúp giảm áp lực học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Mục tiêu là để học sinh có thêm thời gian ôn tập, thực hành, phát triển năng lực cá nhân, đồng thời thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường và khu vực.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM việc bố trí tiết học sáng thứ bảy được xem xét trên cơ sở cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu thực tiễn của từng trường, từng địa bàn.

Với các trường đã đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày, sáng thứ bảy thường dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, hoặc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng, nghệ thuật, thể dục thể thao... theo nguyện vọng phụ huynh và học sinh, trên tinh thần tự nguyện.

Đối với những trường chưa đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày, để tải đảm bảo thời lượng chuyển tải các nội dung chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường ưu tiên sắp xếp học trái buổi trong tuần; chỉ khi thực sự không đủ điều kiện mới bố trí tiết học sáng thứ bảy.

Như vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục vào thứ bảy được xem xét, cân nhắc linh hoạt trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu thực tiễn của từng trường, từng địa bàn.

Để hạn chế tình trạng mỗi trường áp dụng một cách khác nhau, gây xáo trộn cho phụ huynh; Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp trong năm học 2025 - 2026.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay học sáng thứ bảy chỉ là giải pháp linh hoạ ẢNH MINH HỌA

Hỗ trợ tâm lý cho học sinh và phụ huynh đầu năm học mới

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, ngành giáo dục đặc biệt quan tâm đến tâm lý của học sinh và phụ huynh trong giai đoạn đầu năm học mới, nhất là đối với học sinh đầu cấp khi phải làm quen với chương trình, thời khóa biểu và phương pháp học tập khác biệt.

Sự chuyển đổi này có thể khiến các em lo lắng, chịu áp lực và cần thời gian để thích nghi. Để hỗ trợ, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ đạo các trường tăng cường công tác tư vấn tâm lý học đường, bố trí giáo viên chủ nhiệm, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên tâm lý để kịp thời đồng hành cùng học sinh.

Các hoạt động giáo dục cũng được thiết kế theo hướng trải nghiệm, nhẹ nhàng, gần gũi, giúp học sinh hòa nhập với môi trường mới, xây dựng mối quan hệ tích cực với thầy cô và bạn bè.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường công khai kế hoạch học tập, trao đổi kỹ lưỡng với phụ huynh để tạo sự đồng thuận.

Các trường được khuyến khích tổ chức buổi gặp gỡ, tư vấn và chia sẻ thông tin, giúp phụ huynh hiểu rõ mục tiêu giáo dục, từ đó yên tâm đồng hành cùng con em.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, mục tiêu của ngành giáo dục TP.HCM không chỉ là giúp học sinh tiếp thu kiến thức, mà còn là phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống.

