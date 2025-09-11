Giao thông rối loạn khi đóng cầu Bình Triệu 1, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Chiều 11.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) đã thông tin về tình trạng kẹt xe liên quan đến dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Theo ông Giang, từ ngày 26.8, giao thông tại cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh để phục vụ thi công.

Tuần đầu tiên, tình hình khá ổn định, nhưng sau đó bắt đầu xảy ra ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng.

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin về tình trạng kẹt xe liên quan đến dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 ẢNH: UYỂN NHI

Giải pháp giảm ùn tắc quanh cầu Bình Triệu

Để khắc phục tình trạng này, ngày 9.9 Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra hiện trường, ngày 10.9 tiếp tục họp với các đơn vị chức năng.

Các giải pháp đã được thống nhất triển khai gồm: đảo chiều lưu thông tuyến hẻm 153 quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh, TP.HCM cũ).

Điều chỉnh lưu thông tại đường nhánh từ cầu Bình Lợi xuống quốc lộ 13 (hướng Nguyễn Xí - quốc lộ 13): cấm xe ô tô vào giờ cao điểm sáng, hạn chế các loại xe vào giờ cao điểm chiều.

Bổ sung trụ đèn tín hiệu tại giao lộ vòng xoay dưới gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 để điều tiết lượng xe qua cầu Bình Triệu 2.

Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tập trung làm ban đêm; ban ngày ưu tiên mặt đường cho lưu thông.

Sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng tại nhánh từ quốc lộ 13 lên cầu Bình Triệu 2, bảo đảm lưu thông êm thuận và an toàn.

Bên cạnh đó, TP.HCM tăng cường giám sát giao thông qua hệ thống camera, kịp thời thông tin lên bảng quang báo và các kênh VOV, VOH để người dân lựa chọn lộ trình khác.

Sau khi đóng cầu Bình Triệu 1, tình hình kẹt xe kéo sang khu vực cầu Bình Lợi ẢNH: DIỆU MI

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP.HCM còn đề nghị Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông điều chỉnh giờ xuất bến tại Bến xe Miền Đông cũ (đường Đinh Bộ Lĩnh), tránh các khung giờ cao điểm.

Đồng thời, các nhà xe được khuyến nghị lựa chọn lộ trình khác, không đi qua Quốc lộ 13 để giảm áp lực giao thông.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng kiến nghị Công an TP.HCM cùng UBND các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Hiệp Bình và Thạnh Mỹ Tây tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán... nhằm giữ trật tự an toàn giao thông quanh cầu Bình Triệu, cũng như trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 và đường Nguyễn Xí.