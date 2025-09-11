Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giao thông rối loạn khi đóng cầu Bình Triệu 1, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Uyển Nhi
Uyển Nhi
11/09/2025 16:49 GMT+7

Đóng cầu Bình Triệu 1 gây ùn tắc nghiêm trọng, Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng và đưa ra loạt giải pháp khẩn cấp.

Chiều 11.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) đã thông tin về tình trạng kẹt xe liên quan đến dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Theo ông Giang, từ ngày 26.8, giao thông tại cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh để phục vụ thi công.

Tuần đầu tiên, tình hình khá ổn định, nhưng sau đó bắt đầu xảy ra ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng.

Giao thông rối loạn khi đóng cầu Bình Triệu 1, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin về tình trạng kẹt xe liên quan đến dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1

ẢNH: UYỂN NHI

Giải pháp giảm ùn tắc quanh cầu Bình Triệu

Để khắc phục tình trạng này, ngày 9.9 Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra hiện trường, ngày 10.9 tiếp tục họp với các đơn vị chức năng.

Các giải pháp đã được thống nhất triển khai gồm: đảo chiều lưu thông tuyến hẻm 153 quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh, TP.HCM cũ).

Điều chỉnh lưu thông tại đường nhánh từ cầu Bình Lợi xuống quốc lộ 13 (hướng Nguyễn Xí - quốc lộ 13): cấm xe ô tô vào giờ cao điểm sáng, hạn chế các loại xe vào giờ cao điểm chiều.

Bổ sung trụ đèn tín hiệu tại giao lộ vòng xoay dưới gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 để điều tiết lượng xe qua cầu Bình Triệu 2.

Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tập trung làm ban đêm; ban ngày ưu tiên mặt đường cho lưu thông.

Sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng tại nhánh từ quốc lộ 13 lên cầu Bình Triệu 2, bảo đảm lưu thông êm thuận và an toàn.

Bên cạnh đó, TP.HCM tăng cường giám sát giao thông qua hệ thống camera, kịp thời thông tin lên bảng quang báo và các kênh VOV, VOH để người dân lựa chọn lộ trình khác.

Giao thông rối loạn khi đóng cầu Bình Triệu 1, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?- Ảnh 2.

Sau khi đóng cầu Bình Triệu 1, tình hình kẹt xe kéo sang khu vực cầu Bình Lợi

ẢNH: DIỆU MI

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP.HCM còn đề nghị Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông điều chỉnh giờ xuất bến tại Bến xe Miền Đông cũ (đường Đinh Bộ Lĩnh), tránh các khung giờ cao điểm.

Đồng thời, các nhà xe được khuyến nghị lựa chọn lộ trình khác, không đi qua Quốc lộ 13 để giảm áp lực giao thông.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng kiến nghị Công an TP.HCM cùng UBND các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Hiệp Bình và Thạnh Mỹ Tây tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán... nhằm giữ trật tự an toàn giao thông quanh cầu Bình Triệu, cũng như trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 và đường Nguyễn Xí.

Tin liên quan

TP.HCM: Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, đi lối nào để tránh kẹt xe?

TP.HCM: Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, đi lối nào để tránh kẹt xe?

Cầu Bình Triệu 1 (hướng từ phường Bình Thạnh đi phường Hiệp Bình) đang cấm xe ô tô để sửa chữa nâng tĩnh không cầu, người dân TP.HCM đi lối nào tránh kẹt xe?

Trường tiểu học ở TP.HCM treo tranh 'luật nhân quả', UBND phường Phú Mỹ nói gì?

Khám phá thêm chủ đề

Cầu Bình Triệu TP.HCM cầu Bình Triệu 1 Kẹt xe cầu bình triệu giao thông cầu Bình Triệu ùn tắc Quốc lộ 13 kẹt xe Phạm Văn Đồng nâng tĩnh không cầu Bình Triệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận