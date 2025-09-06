Câu lạc bộ Tia Sáng 13 năm gieo nụ cười nơi vùng sâu vùng xa

Thắp sáng từ những điều nhỏ bé

"Có những đứa nhỏ, mình đưa bao lì xì mà các em không biết đó là gì. Phải dặn trước: trong đây có tiền, con giữ kỹ nha, chứ sợ nhận xong rồi thì để rơi". Câu chuyện giản dị ấy được chị Diệp Yến Linh (40 tuổi, TP.HCM) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tia Sáng kể lại bằng sự xúc động, nghẹn ngào.

Sau hơn 1 thập kỷ bền bỉ với những chuyến đi đến các vùng sâu, vùng xa, với chị và các thành viên trong câu lạc bộ, những khoảnh khắc như thế vẫn luôn là động lực tiếp lửa cho hành trình "thắp sáng niềm tin" suốt 13 năm qua.

Câu lạc bộ Tia Sáng được thành lập một cách tình cờ nhưng đầy hữu duyên. "Tụi mình quen nhau trong một hội trại Phật giáo. Có bạn rủ đi nấu cơm cho mái ấm, rồi dần dần tụi mình gắn bó với nhau đến tận bây giờ", chị Linh nhớ lại.

Chuyến đi xa đầu tiên là trung thu năm 2012, tại một ngôi chùa ở Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Ngày khởi hành 13.9 năm đó sau này được chị chọn làm ngày sinh nhật câu lạc bộ.

Từ một nhóm bạn trẻ tự phát, Tia Sáng dần trở thành một tổ chức thiện nguyện có kế hoạch rõ ràng, phân công chuyên nghiệp và luôn làm việc với chính quyền địa phương trước khi tổ chức chương trình.

Đúng như tên gọi, câu lạc bộ hướng đến việc "thắp sáng", không chỉ là ánh đèn, mà là những nụ cười, niềm vui, ký ức tuổi thơ cho hàng ngàn trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Câu lạc bộ Tia Sáng cùng các bạn tình nguyện viên trong chương trình thiện nguyện năm 2023 ở Cần Thơ ẢNH: NVCC

Trao quà, trao cả yêu thương

Hằng năm, cứ đến dịp cận tết và hè, chị Linh và các thành viên trong câu lạc bộ lại háo hức lên kế hoạch tổ chức chương trình thiện nguyện mang tên "Xuân yêu thương" và "Trăng rằm ước mơ".

Suốt 13 năm hoạt động, câu lạc bộ có gần 20 chương trình lớn nhỏ đã thực hiện, kinh phí mỗi lần từ 170 - 200 triệu đồng cho quy mô khoảng 500 - 1.000 trẻ em.

Rất nhiều em nhỏ tập trung để nhận quà tặng trong mỗi lần Câu lạc bộ Tia Sáng tổ chức chương trình thiện nguyện ẢNH: NVCC

Một chương trình thiện nguyện của Tia Sáng thường mất 1 tháng rưỡi đến 2 tháng để chuẩn bị. "Nếu làm chương trình vào dịp tết thì cuối tháng 10 mình đã bắt đầu đi tiền trạm, sau đó sẽ họp để thống nhất nội dung chương trình và lên bài vận động. Từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 là thời gian chuẩn bị, ai cho cái gì cũng nhận", chị Linh chia sẻ.

Chương trình thường được tổ chức tại UBND xã hoặc các điểm trường học. Chuyến xe mang theo sự yêu thương, lòng nhiệt huyết của câu lạc bộ cùng 60 tình nguyện viên được khởi hành vào đêm hôm trước để kịp tới địa phương vào rạng sáng ngày hôm sau.

Nguyên liệu để chuẩn bị đồ ăn đều được mua từ siêu thị gần địa phương để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em nhỏ ẢNH: NVCC

Khi đến nơi tập kết, từng đội bắt tay vào việc: đội ẩm thực tất bật chuẩn bị bữa trưa cho trẻ em; đội game dựng các gian hàng trò chơi hội chợ; đội quà chia từng phần bánh kẹo, tập vở, ba lô... mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho các em nhỏ.

"Các bé mà biết hôm nay có các cô, các chú làm từ thiện thì các con đều đến tập trung từ sáng sớm trước cả khi chương trình bắt đầu. Có những cháu nhỏ nói chưa bao giờ được ăn ngon và chơi vui như vậy, tụi mình nghe chuyện kể mà rớt nước mắt", chị Linh kể.

Có nơi, hầu hết các em đều là người dân tộc, biết ít hoặc không biết tiếng Kinh ẢNH: NVCC

Chia sẻ về lý do câu lạc bộ muốn hướng tới trẻ nhỏ ở vùng sâu vùng xa, chị Linh nói: “Các em không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn thiếu thốn về tinh thần. Món quà mà câu lạc bộ mang đến không chỉ có gạo, sữa, bánh... mà còn là những trải nghiệm và cảm giác được yêu thương".

Những trò chơi đơn giản nhưng đổi lại được hàng ngàn nụ cười của trẻ em vùng sâu vùng xa ẢNH: NVCC

Chị Đoàn Ngọc Quỳnh Như (33 tuổi) là trưởng ban game trong câu lạc bộ. Trong 6 năm đồng hành cùng Tia Sáng, mỗi lần đi đều để lại trong chị nhiều kỷ niệm khó quên, nhất là khi được nhìn thấy các em nhỏ cười đùa vui vẻ bên những gian trò chơi do câu lạc bộ tổ chức.

Các trò chơi luôn được chị chuẩn bị đa dạng, từ vòng quay may mắn, câu bánh, ném phi tiêu, thú nhún, tô tranh, đến dịp tết thì thêm phần đặc biệt với làm hoa mai, hoa đào.

Chị Như hào hứng: "Năm nào cũng vậy, các bé chơi rất say mê, vui đến mức tụi chị phải tăng số lượng người hỗ trợ để kịp đáp ứng".

Dù hành trình tổ chức chương trình ở mỗi địa phương khá vất vả, nhất là khi nhiều bé không nói tiếng Kinh hoặc còn rụt rè, không dám lại gần khu trò chơi, nhưng chỉ cần thấy các bé ôm đầy quà ra về là chị Như lại thấy mọi mệt nhọc tan biến.

Không chỉ là sẻ chia, mà còn là hành trình trưởng thành

Anh Triệu Nhân Ái, hay còn được gọi thân mật là "Triệu Mổ" - là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ.

Suốt 12 năm, anh vẫn đều đặn đồng hành cùng câu lạc bộ đến với những bản làng xa xôi, mang theo những món quà nhỏ nhưng đầy ắp yêu thương.

Anh chia sẻ, điều khiến anh gắn bó lâu dài không phải chỉ vì lý do bắt đầu, mà là vì những hoàn cảnh khó khăn, những nụ cười trong trẻo của các em nhỏ, và cả sự chân thành, biết ơn từ bà con vùng quê nghèo.

Mỗi chuyến đi là một hành trình cảm xúc, từ háo hức chuẩn bị, tranh luận kế hoạch đến giây phút tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn, kham khổ nơi vùng sâu vùng xa. Thế nhưng, điều in đậm nhất trong anh không phải là những vất vả đó, mà là sự lạc quan, ánh mắt long lanh của những đứa trẻ và niềm vui khi được san sẻ yêu thương.

Điều ước thật giản dị nhưng làm không ít bạn trong câu lạc bộ xúc động ẢNH: NVCC

"Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình thiện nguyện, mà còn là hành trình trưởng thành, học cách sống chậm lại, biết trân trọng những điều giản dị và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng", anh Ái khẳng định.

Câu lạc bộ Tia Sáng tặng xe đạp cho 10 em có hoàn cảnh khó khăn ở chương trình "Xuân yêu thương" năm 2024 ẢNH: NVCC

Khi được hỏi về khó khăn, chị Linh chia sẻ rằng đã không ít lần chị cảm thấy thật sự mệt mỏi vì vừa phải lo công việc, vừa gánh vác trách nhiệm gia đình, trong khi mỗi chương trình thiện nguyện lại cần rất nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị. Có những lúc chị từng nghĩ: "Thôi làm xong chương trình này rồi nghỉ".

Nhưng khi đặt chân đến địa phương, nhìn thấy ánh mắt háo hức, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ, chị lại không nỡ dừng lại nữa. Đó chính là động lực lớn để chị tiếp tục cố gắng, tiếp tục cùng câu lạc bộ viết tiếp hành trình sẻ chia yêu thương.