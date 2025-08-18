'Phiên chợ 0 đồng, nghĩa tình quân - dân' ở TP.HCM: Trao tặng hàng trăm phần quà

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Tân An Hội phối hợp với UBND xã Nhuận Đức (huyện củ Chi cũ, TP.HCM), Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Củ Chi và Ban quản lý chợ Tân An Hội tổ chức "Phiên chợ 0 đồng, nghĩa tình quân - dân" vào sáng 16.8.

Phiên chợ 0 đồng, nghĩa tình quân - dân ẢNH: CTV

Đây là hoạt động tiếp nối các chuỗi hoạt động chào mừng đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Phất cao cờ hồng tháng Tám - thi đua giành 3 nhất"; chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9); đại hội Đảng các cấp.

Tham dự phiên chợ có thượng tá Nguyễn Văn Sản, Ủy viên Đảng ủy Quân sự TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Tân An Hội; ông Trần Trung Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ); ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Củ Chi; ông Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban quản lý Chợ Tân An Hội; ngoài ra còn có các cán bộ trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Tân An Hội và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân xếp hàng chờ nhận quà ẢNH: CTV

Phát biểu tại phiên chợ, trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Đảng ủy viên, Phó chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Tân An Hội cho biết, phiên chợ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Phiên chợ góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang, xây dựng mối đoàn kết quân - dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Tại phiên chợ 0 đồng, trao tặng 600 phần quà cho những người diện chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: CTV

Tại "Phiên chợ 0 đồng, nghĩa tình quân - dân" đã tổ chức 6 gian hàng, trao tặng 600 phần quà bao gồm: gạo, rau, củ, quả, đường, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm và các nhu yếu phẩm khác cho những người diện chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân phấn khởi khi được nhận quà ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Củ Chi tổ chức tư vấn mở tài khoản, làm thẻ ngân hàng, tặng mũ bảo hiểm và các dịch vụ tiện ích của ngân hàng đến người dân.

"Phiên chợ 0 đồng, nghĩa tình quân - dân" tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện phong trào "Chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau".