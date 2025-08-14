Tu viện Khánh An tổ chức khám mắt miễn phí cho phật tử, người dân

Xuất phát từ tâm nguyện "Sáng mắt, sáng một niềm tin" và mong muốn hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, cườm mắt; mới đây, tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) đã kết hợp y bác sĩ Bệnh viện Mắt Việt thực hiện chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe thị giác cho chư tăng, phật tử và người dân.

Phật tử, người dân được khám mắt miễn phí ở tu viện Khánh An ẢNH: TUỆ ĐẠT

Đoàn có 10 thành viên do bác sĩ Phan Khánh Thanh, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện làm trưởng đoàn.

Ban tổ chức đã đón tiếp hơn 150 lượt người đến khám. Trước khi bắt đầu, trưởng đoàn Bệnh viện Mắt Việt gửi lời thăm hỏi, chia sẻ thông tin về quy trình thăm khám và hướng dẫn bệnh nhân tiếp nhận dịch vụ trong điều kiện tốt nhất.

Sau khi khám mắt, phật tử được cấp phát thuốc miễn phi ẢNH: TUỆ ĐẠT

Quy trình khám diễn ra khoa học, an toàn và tận tâm, chư tăng, phật tử và người dân đã trải qua quá trình khám bao gồm: đo thị lực, kiểm tra mắt bằng thiết bị hiện đại ứng dụng công nghệ slitlamp, tư vấn phương thức điều trị thích hợp, cấp phát thuốc miễn phí (vitamin3B, vitamin AD, Efficol…). Mỗi bệnh nhân đều nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình từ đội ngũ y bác sĩ.

Đại diện tu viện Khánh An, sư thầy Tuệ Tâm đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Bệnh viện Mắt Việt dành thời gian, tâm huyết và chuyên môn để mang lại ánh sáng và niềm tin cho cộng đồng.