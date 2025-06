Tu viện Khánh An trao 500 phần quà giúp bệnh nhân ung thư

Hôm qua 27.6, chư tăng cùng phật tử tu viện Khánh An đã đến thăm hỏi và trao tặng 500 phần quà giúp bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở II (TP.Thủ Đức). Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt, tổng số tịnh tài là 150 triệu đồng.

Tiếp đoàn có bà Nguyễn Bích Hảo, chuyên viên Phòng Công tác xã hội và một số cán bộ bệnh viện. Nhờ có sự phối hợp, chuẩn bị từ trước, công tác sắp xếp và trao quà diễn ra trong không khí trật tự, thân tình và đầy ấm áp.



Nhờ có sự hỗ trợ từ bệnh viện, buổi thăm hỏi diễn ra thân tình, ấm áp ẢNH: T.T

Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An thăm hỏi và động viên bệnh nhân, thân nhân ẢNH: T.T

Tu viện Khánh An trao quà giúp bệnh nhân ung thư

Trước giờ trao tặng, đại diện tu viện Khánh An, sư thầy Tuệ Tâm đã gửi lời thăm hỏi chân thành đến các bệnh nhân và thân nhân đang có mặt. Trong lời chia sẻ, sư thầy nhắn gửi: "Mong quý vị hãy trân quý từng hơi thở, từng khoảnh khắc còn được hiện hữu. Dù đối diện với bệnh tật, xin đừng quên mỉm cười và gìn giữ niềm hy vọng. Chính tâm bình an mới là phương thuốc lành cho thân tâm giữa những ngày nhiều thử thách".

Đại diện tu viện Khánh An cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đội ngũ Phòng Công tác xã hội đã hỗ trợ tận tâm, giúp đoàn được tiếp cận và sẻ chia cùng bệnh nhân một cách thuận lợi.

Đây là món quà nghĩa tình do nhóm phật tử Khánh An góp phần nhân mùa an cư kiết hạ. Được biết, hoạt động này đã được duy trì đều đặn suốt gần 5 năm qua, như một biểu hiện sống động của tinh thần từ bi, dấn thân của người con Phật ngày nay.