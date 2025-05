Giáo hội Phật giáo VN yêu cầu không thu phí dịch vụ khóa tu mùa hè 2025

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành thông báo về việc tổ chức khóa tu mùa hè 2025 cho thanh thiếu niên phật tử.

Các khóa tu, sinh hoạt hè hướng đến mục tiêu giúp các bạn trẻ trở thành con ngoan, trò giỏi, học tập tiến bộ, giáo dục lòng yêu nước, tự hào truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Khóa tu mùa hè sẽ giáo dục từ bỏ thói quen xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và bạo lực gia đình nhằm định hướng, xây dựng nhân cách đạo đức cá nhân tốt đẹp, góp phần làm đẹp nền đạo đức xã hội.

Khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn, TP.HCM) ẢNH; DIỆU MI

Theo Giáo hội, nội dung trải nghiệm tu học, sinh hoạt hè nhằm tạo cho các khóa sinh tự tin trong cuộc sống, rèn luyện khả năng tự lập và bồi dưỡng nhân cách trách nhiệm cộng đồng của các bạn trẻ.

Khóa tu mùa hè cũng trang bị tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm, giáo dục tinh thần đoàn kết tập thể, khai mở tư duy và giáo dục lòng tri ân, báo ân đối với những người có công với đất nước, hiếu đạo với cha mẹ, thầy cô của mình.

Đề phòng giả mạo khóa tu mùa hè để trục lợi

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khóa tu mùa hè phải được tổ chức ở các chùa, cơ sở tự viện của Giáo hội và các địa điểm phù hợp có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm sinh hoạt đông người (nam - nữ riêng biệt), an toàn về sinh hoạt ăn nghỉ, tắm giặt, vệ sinh; bảo đảm an toàn về cháy nổ, vệ sinh thực phẩm, môi trường và các quy định chung về an ninh trật tự. Mỗi khóa tu kéo dài không quá 7 ngày.

Chủ đề chung của khóa tu mùa hè 2025 là "Tự hào dân tộc - Tri ân và Báo ân", "Đoàn kết và bao dung - Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững". Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, mỗi khóa tu sẽ quy định độ tuổi cụ thể.

Chùa Hoằng Pháp đã tổ chức hơn 500 khóa tu cho các bạn trẻ ẢNH: DIỆU MI

Trong các khóa tu, khoảng 45% thời gian sẽ tổ chức trang bị kiến thức về lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lịch sử Phật giáo Việt Nam, các giáo lý về nhân quả, nghiệp quá, luân hồi, tri ân và báo ân... thực hành thiền, tụng kinh và các trải nghiệm nghi thức sinh hoạt thiền môn. 40% thời gian của khóa tu dùng để bổ sung kỹ năng chống đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu, văn hóa tham gia giao thông... thời gian còn lại là các hoạt động giải trí lành mạnh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Thông tin Truyền thông Trung ương phối hợp Ban Hướng dẫn phật tử thông báo thông tin về các khóa tu, sinh hoạt hè chính thức đã được đăng ký và được Ban Trị sự chấp thuận cho phép mở khóa tu, sinh hoạt hè của các tỉnh, thành phố để tránh tình trạng giả mạo kêu gọi tổ chức khóa tu trục lợi trái phép trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Giáo hội cũng yêu cầu các chùa, tự viện không được tổ chức thu phí dịch vụ khóa tu mùa hè 2025. Bảo đảm số lượng khóa sinh tham gia phù hợp với cơ sở vật chất nơi ăn nghỉ, sinh hoạt để bảo đảm an ninh, an toàn về sức khỏe cho khóa sinh và các tình nguyện viên.

Chùa Hoằng Linh (H.Củ Chi, TP.HCM) là một trong các chùa tổ chức các khóa tu mùa hè quy củ, trật tự ẢNH: DIỆU MI

Trao đổi với Thanh Niên, đại đức Thích An Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó chánh văn phòng Trung ương Giáo hội cho biết, mùa hè đến, mạng xã hội lại xuất hiện tràn lan các hội nhóm, thông tin để đăng ký khóa tu mùa hè. Trong đó, một số hội nhóm đề nghị chuyển khoản hay mua sản phẩm để đăng ký khóa tu... Gặp các thông tin này, người dân, phật tử cần tỉnh táo, đề phòng, tránh bị lừa đảo.

"Các khóa tu mùa hè phải được tổ chức theo yêu cầu của Giáo hội, không thu phí dịch vụ. Khi đăng ký, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ thông tin, nơi tổ chức, thời gian, nội dung và đọc thông báo để nhận ra những điểm bất thường, tránh bị lừa đảo", đại đức Thích An Đạt nói.