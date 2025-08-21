Từ 'vai ác' màn ảnh đến hành trình gieo 'trái tim hồng' thiện nguyện ở đời thường

Trong một ngày giữa tháng 8.2025, chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Nguyễn Minh Luân (diễn viên Luân Nguyễn, ở TP.HCM) để lắng nghe hành trình thiện nguyện của anh.

Diễn viên Luân Nguyễn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua những vai phản diện sắc lạnh, những nhân vật thâm hiểm, độc ác trong loạt phim nhiều tập như Nhân tình lạc lối, Trần Trung kỳ án, Má tôi là đại gia, Bến lỡ liêu xiêu...

Thế nhưng, phía sau màn ảnh, người đàn ông miền Tây ấy lại hiện lên với vẻ hiền hòa, dễ mến, mang trong mình ước nguyện sống giản dị sẻ chia và để giúp đỡ những mảnh đời còn chật vật.

Ngày nay, anh ít xuất hiện trên phim trường, mỗi năm chỉ nhận một hai vai "cho đỡ nhớ nghề". Thời gian còn lại, anh dành trọn cho việc kinh doanh để nuôi dưỡng hành trình thiện nguyện và vận hành Quỹ Trái tim hồng.

Vợ chồng diễn viên Luân Nguyễn cùng đồng hành trong hành trình thiện nguyện của Quỹ Trái tim hồng ẢNH: N.L

Hình hài "trái tim hồng" từ tâm nguyện giản dị

Quỹ Trái tim hồng được thành lập năm 2020. Nhắc lại cơ duyên, anh Luân bộc bạch: "Tôi muốn dành quỹ này cho lứa tuổi hồng, những đứa trẻ còn ngây thơ, chưa biết đến lo âu".

Thuở đầu, gần 90% hoạt động tập trung cho trẻ em nghèo, đặc biệt là hỗ trợ học tập. Rồi theo thời gian, "trái tim hồng" mở rộng hơn: dựng nhà tình thương, tạo mái ấm cho học sinh hiếu học, nâng đỡ những phận đời bất hạnh mà anh tình cờ gặp trên đường hay qua mạng xã hội.

"Ban đầu, tôi chỉ nghĩ quỹ sẽ lo cho trẻ em. Nhưng rồi thấy một số nơi còn nhiều khó khăn, giúp được gì thì cứ cố gắng giúp. Tôi không kêu gọi đóng góp, thỉnh thoảng chỉ có vài người bạn thân chung tay gửi quà cho các em vùng cao hoặc bà con chịu thiên tai, lũ lụt", anh trải lòng.

Anh Luân chia sẻ thêm: "Mỗi năm, từ lợi nhuận của Nguyễn Bảo Châu Jewelry & Diamond, tôi đều trích ra hàng trăm triệu đến vài tỉ đồng để duy trì quỹ".

Suốt hành trình thiện nguyện, chưa bao giờ anh nghĩ đến bỏ cuộc, dù đôi khi vẫn nghe những lời dè bỉu cho rằng làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi. "Tôi nghĩ mình làm đúng thì cứ làm. Nghe cũng chạnh lòng, nhưng không thể vì vài lời nói mà bỏ đi điều ấp ủ từ lâu", anh nói.

Vợ chồng anh Luân trong buổi khánh thành Trường Trái tim hồng 3 ẢNH: N.L

Với anh Luân, chỉ khi công việc không còn thuận lợi, tài chính cạn kiệt thì mới dừng lại. Còn nếu còn sức, còn khả năng, anh sẽ làm cả đời và truyền lại cho con cái.

Anh dự định từ năm tới sẽ đưa con cùng đi thiện nguyện ở vùng cao, để tự mắt chứng kiến sự thiếu thốn, từ đó học cách sẻ chia. Khi được hỏi giá trị lớn nhất mà quỹ mang lại là gì, anh cười hiền: "Giúp người khác thật ra là chính mình được giúp".

Anh Luân kể, sau mỗi chuyến đi, dù mệt nhoài nhưng niềm vui đọng lại nhiều gấp bội. Những đồng tiền, ít hay nhiều, nếu trao đúng lúc và tạo giá trị lâu dài, sẽ trở thành câu chuyện khắc ghi cả đời.

Còn đối với cộng đồng, "trái tim hồng" không chỉ mang lại hỗ trợ thiết thực mà còn lan tỏa câu chuyện đẹp, để người khó nghèo thấy ấm lòng, người có điều kiện thì mở lòng hơn, nhận ra rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tử tế.

Những công trình thiện nguyện từ trái tim

Nhớ lại kỷ niệm đáng tự hào nhất sau 5 năm gắn bó với Quỹ Trái tim hồng, anh kể về lần xây trường cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

Ngày anh khảo sát, lớp học chỉ là mái tạm bợ, thiếu vệ sinh, thầy cô phải đi thuyết phục, thậm chí "dụ" các em bằng gạo, bánh kẹo để đến lớp. Nhưng rồi ngôi trường mới khang trang mọc lên, ngày khánh thành tràn ngập nụ cười trẻ nhỏ.

Trở lại thăm trường mới sau vài năm, anh thấy các em học tập hăng say, yêu thích đến trường hơn, và đó chính là niềm hạnh phúc xứng đáng với công sức bỏ ra.

Ở miền Tây, anh xây nhà tình thương cho nhiều bà con nghèo. Những mái lá xiêu vẹo giờ thành mái ấm vững chãi, để bà con yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.

Anh Luân nói, trong hành trình thiện nguyện chưa bao giờ anh có ý định bỏ cuộc ẢNH: N.L

Anh bảo, kỷ niệm vui thì nhiều, buồn thì chưa có, chỉ có những chuyến đi gian nan: vượt đường núi sạt lở, băng qua mưa đá, đối diện bão lũ miền Trung. "Có lúc nghĩ đến con cũng lo. Nhưng nếu mình đi ngay lúc cấp bách để giúp bà con thì ý nghĩa hơn", anh Luân chia sẻ.

Bởi vậy, anh thường chọn làm người tiên phong, đến nơi bà con cần nhất, trao tận tay từng phần quà, từng ký gạo, từng chiếc bánh chưng trong cơn hoạn nạn.

Sau 5 năm đồng hành cùng Quỹ Trái tim hồng, anh Luân cho biết đã xây dựng được 10 căn nhà tình thương cho bà con khó khăn và 7 lớp học cho trẻ em vùng cao. Hiện tại, vợ chồng anh đang tiếp tục dựng ngôi trường thứ 8.

Vợ chồng diễn viên cùng đồng hành trong hành trình thiện nguyện của Quỹ Trái tim hồng ẢNH: N.L

Chia sẻ về tương lai, anh bật mí đang ấp ủ chương trình Chuyến xe diệu kỳ ngay tại TP.HCM. Chiếc xe sẽ lăn bánh trên các con phố, tìm đến những phận đời cơ cực, mời họ lên xe trò chuyện và trao phần hỗ trợ phù hợp.

"TP.HCM là đô thị lớn, nhưng cũng là nơi tập trung nhiều phận đời khó khăn. Tôi muốn làm điều gì đó ngay tại thành phố này", anh Luân nghẹn ngào.

Hành trình thiện nguyện ấy có thể bắt đầu từ một trái tim, nhưng đang dần lan tỏa thành ngọn lửa sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho những ai còn khó khăn và khơi gợi tinh thần nhân ái trong cộng đồng.