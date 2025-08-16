Bếp cơm thiện nguyện của ‘hoa hậu bào’ tặng nghìn suất cho bệnh nhân ung thư

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy tự gọi mình là "hoa hậu bào", vì đi đâu chị cũng xin rau, gạo, thịt. Nhưng dần dần, nhiều người đã hiểu và không đợi chị xin nữa, mà chủ động hỗ trợ. Cũng từ những nguồn đóng góp như vậy, mỗi tháng bếp cơm thiện nguyện Thiên Tâm nấu từ 3 - 4 lần, mỗi lần chuẩn bị từ 600 đến 1.000 suất cơm, gồm cơm chay và mặn, dành cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Từ một căn bếp nhỏ, nơi đây đã trở thành điểm kết nối hàng trăm tình nguyện viên, lan tỏa tấm lòng nhân ái.

Những suất cơm đong đầy nghĩa tình

Cách Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) gần 10 km là nơi bếp Thiên Tâm hoạt động, do chị Nguyễn Thị Thanh Thúy thành lập. Dù mới hoạt động được hơn 1 năm, cái tên Thiên Tâm đã trở nên thân thuộc với nhiều người bệnh, không chỉ bởi chất lượng từng hộp cơm, mà còn bởi tấm lòng của những con người đứng sau gian bếp nhỏ ấy.

Bếp cơm thiện nguyện Thiên Tâm được thành lập tại nhà riêng của chị Thanh Thúy ẢNH: HIỀN LINH

Vào những ngày phát cơm, khoảng 15 giờ, trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2 tại phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) bắt đầu nhộn nhịp. Trên tay mỗi bệnh nhân hoặc người nhà của họ là một tấm phiếu nhỏ được phát từ sớm - “vé mời” đặc biệt đến với những bữa cơm đầy ắp yêu thương.

Trước khi xe tải chở hàng trăm suất cơm đến, các tình nguyện viên đã ghé từng phòng, phát phiếu cơm tận tay những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với các bệnh nhân, đó không chỉ là một bữa ăn, mà là một ngày vơi đi gánh nặng lo toan.

Mỗi phiếu cơm sẽ được nhận 2 phần, gồm 1 phần cho bệnh nhân và 1 phần cho người nhà bệnh nhân ẢNH: HÀ THƯƠNG

Mỗi suất cơm từ bếp Thiên Tâm luôn được chuẩn bị chỉn chu từ 4 - 5 món, đi kèm với trái cây tráng miệng hoặc chai trà tắc mát lạnh. Chị Thanh Thúy, người sáng lập bếp, tâm niệm: “Tôi muốn mỗi phần cơm đều hợp với khẩu vị của từng người. Nếu có món không ăn được, họ vẫn còn món khác để lựa chọn”.

Chính vì vậy, thực đơn của bếp luôn đa dạng, từ canh chua, thịt kho trứng, cá kho đến gà xào sả ớt, nấm kho tiêu… Đây đều là những món ăn quen thuộc, gần gũi như chính mâm cơm gia đình.

Từng món ăn được nấu ra không chỉ ngon miệng mà còn bắt mắt ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ông Trần Ngọc Xu (68 tuổi, quê An Giang) đang nuôi con gái bị bệnh u xơ tử cung. Ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, ông đã nhiều lần nhận cơm từ bếp. “Được một hộp cơm vậy tôi cũng quý lắm. Đi xin cơm ăn cho qua ngày qua bữa, tiết kiệm để có tiền chữa bệnh cho con”, ông Xu ngậm ngùi.

Bếp luôn nấu nhiều hơn số lượng phiếu phát ra, để có thể tặng cho cả những người không có phiếu ẢNH: HÀ THƯƠNG

Để kịp trao tận tay những phần cơm nóng hổi, bếp Thiên Tâm phải bắt đầu công việc từ 2 ngày trước. Ngày đầu tiên, các nguyên liệu được tập hợp và sơ chế kỹ lưỡng.

Những món mặn cũng được nấu sẵn vào buổi tối hôm đó. Sáng hôm sau, từ 5 giờ, bếp bắt đầu đỏ lửa để nấu canh, đồ xào... Trước giờ phát cơm, các tình nguyện viên sẽ cùng nhau đóng gói hàng trăm suất ăn vào hộp, sẵn sàng lên đường đến cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Chị Thanh Thúy (ở giữa) cùng mọi người sơ chế nguyên liệu chuẩn bị nấu cho ngày hôm sau ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chị Hương (42 tuổi) là tình nguyện viên của bếp Thiên Tâm 4 tháng nay. Tuy mới tham gia nhưng chị vẫn cảm thấy rất vui vì được san sẻ phần nào khó khăn với bệnh nhân và người nuôi bệnh.

“Khi thấy họ cực khổ mà mình mang đến được cho họ niềm vui, chị thấy lòng mình ấm áp, công việc mình làm cũng có ý nghĩa”, chị Hương bộc bạch.

Bếp bắt đầu chỉ với 3 - 4 người, nay đã có hơn 100 tình nguyện viên từ khắp nơi tham gia luân phiên. Có người bận nhưng vẫn tranh thủ phụ rửa rau, đóng hộp. Có người không đến được thì gửi nguyên liệu, đóng góp vật phẩm. Người góp sức, người góp của, tất cả gắn bó bằng một chữ “tâm”.

Mỗi khi tan làm, anh Rahul đều tranh thủ chạy qua hỗ trợ bếp cơ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Anh Rahul (29 tuổi, đến từ Ấn Độ) đã sinh sống tại Việt Nam 7 năm nay và biết đến bếp Thiên Tâm do được chị Hương giới thiệu. Anh chia sẻ đây là lần đầu tiên anh tham gia hoạt động thiện nguyện.

“Tôi thích làm bất kỳ công việc nào mà có thể giúp đỡ mọi người trong căn bếp này và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó”, anh Rahul nói.

Thiên Tâm - tâm sáng như sao

Ý tưởng mở bếp đến với chị Thanh Thúy từ một lần đi thăm người thân ở bệnh viện. Chứng kiến những bệnh nhân nghèo phải sống lay lắt do không đủ tiền ăn, chị trăn trở: “Không giúp được nhiều, nhưng ít ra có thể san sẻ một bữa cơm”.

Các phần cơm đều được chuẩn bị kỹ càng và sạch sẽ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Cái tên Thiên Tâm mang nhiều ý nghĩa. “Thiên” là trời, “Tâm” là lòng - một tấm lòng hướng thiện. Chị chọn slogan “Tâm sáng như sao” để nhắc mình luôn làm bằng cái tâm trong sáng, minh bạch, rõ ràng. Mỗi khoản thu - chi của bếp đều được công khai, từng đồng đóng góp của nhà hảo tâm đều được trân trọng và sử dụng đúng mục đích. Chị tự gọi mình là “hoa hậu bào” - vì đi đâu cũng xin: xin rau, xin gạo, xin thịt. Nhưng dần dần, người ta hiểu và tin, không đợi chị xin nữa, mà chủ động cho.

Chị Phan Thu Thúy (40 tuổi), một trong những tình nguyện viên đầu tiên, chị không chỉ góp sức mà còn thường xuyên tài trợ thực phẩm như thịt heo, xương, huyết, giò heo. “Bữa ăn không đáng bao nhiêu nhưng có thể giúp bệnh nhân tiết kiệm được cả trăm ngàn mỗi ngày để dành cho tiền thuốc,” chị nói. Gia đình chị, từ mẹ ruột, mẹ chồng, đến cả con nhỏ đều lần lượt được chị “lôi kéo” vào bếp. Với chị, “được cho là đã nhận”.

Khi được hỏi về sự khó khăn trong quá trình duy trì bếp, chị Thanh Thúy bộc bạch, cũng có nhiều lúc chị thấy vất vả quá, muốn nghỉ bếp song đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Vì chị biết đâu đó ở ngoài kia, có nhiều người đang cần mình.

“Khi nấu ăn mình phải vui vẻ để năng lượng tích cực của mình truyền vào món ăn, người bệnh ăn xong cũng vui và mau khỏe”, chị Thanh Thúy nói ẢNH: HÀ THƯƠNG

“Mỗi phần cơm phát đi, tôi không nghĩ đó là một phần cơm đơn thuần, nó còn là sự chia sẻ, đồng cảm với bệnh nhân. Tôi muốn họ biết rằng họ không đơn độc”, chị Thanh Thúy bày tỏ. Chị tâm niệm: “Sống hết mình, sống cuộc đời có ý nghĩa thì sau này mình sẽ không hối tiếc”.