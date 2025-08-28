Đồng Tháp khánh thành CCN Gia Thuận 2, mở rộng cực tăng trưởng phía đông

Sáng 28.8, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Gia Thuận 2. Dự án có tổng mức đầu tư 391 tỉ đồng, quy mô 50 ha; trong đó 39,38 ha là đất công nghiệp - dịch vụ cho thuê, còn lại 10,62 ha dành cho hạ tầng sử dụng chung.

Các đại biểu cắt băng khánh thành CCN Gia Thuận 2

ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Vũ Huy Giáp, Tổng giám đốc TICCO, cho biết CCN Gia Thuận 2 đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ gồm san lấp, giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa - nước thải, cấp nước và PCCC, cấp điện - chiếu sáng cùng trạm xử lý nước thải tập trung. Quá trình triển khai, công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở, ngành và đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát để bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Cùng khu vực, CCN Gia Thuận 1 quy mô 50 ha đã hoàn thành hạ tầng, đi vào hoạt động, thu hút 7 nhà đầu tư với tỷ lệ lấp đầy đạt 68,05% và tạo hơn 5.000 việc làm, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh việc khánh thành CCN Gia Thuận 2 khẳng định dự án đủ điều kiện để các nhà đầu tư an tâm rót vốn vào khu vực phía đông của tỉnh Đồng Tháp. Hai CCN Gia Thuận là mắt xích trong chuỗi các dự án mà tỉnh đang chủ động triển khai, gồm: Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp, Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, Bến cảng tổng hợp Gò Công, cùng các dự án thương mại - dịch vụ, nhà ở (trong đó có nhà ở xã hội).

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khẳng định CCN Gia Thuận 2 đã hoàn chỉnh hạ tầng, nhà đầu tư có thể an tâm rót vốn

ẢNH: BẮC BÌNH

Lãnh đạo tỉnh cho biết, tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn đã hoàn tất các điều kiện chuẩn bị bước tiếp theo và sẽ sớm khởi công. Tuyến này chạy cạnh CCN Gia Thuận 2, tạo lợi thế kết nối logistics, giúp thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đặc biệt đối với khu vực kinh tế động lực phía đông.

UBND tỉnh Đồng Tháp cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa thủ tục và hạ tầng thiết yếu để doanh nghiệp an tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài. Đồng thời, giao các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để TICCO và các nhà đầu tư thứ cấp sớm triển khai dự án trong các CCN của tỉnh.