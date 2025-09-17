Lũ khả năng dâng cao, Đồng Tháp cảnh báo khẩn

Ngày 16.9, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn các sở, ngành và địa phương triển khai giải pháp phòng, chống mưa lớn, nước lũ và triều cường trong những tháng cao điểm cuối năm 2025.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tục xảy ra mưa lớn ẢNH: THANH QUÂN

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị cần chủ động, không để bị động trong mọi tình huống thiên tai. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp chặt chẽ với cơ quan khí tượng để theo dõi diễn biến thời tiết, phát hành bản tin dự báo kịp thời, thông tin đến chính quyền và người dân từng khu vực.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đê bao, hệ thống tiêu thoát nước; sẵn sàng phương án bơm tiêu úng nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Song song đó, các kho chứa hóa chất, kho hàng, bãi rác cũng phải được kiểm tra, xử lý để ngăn chặn nguy cơ phát tán ô nhiễm khi ngập lụt xảy ra.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là theo dõi thường xuyên diễn biến sạt lở bờ sông. Tại những điểm có nguy cơ cao, gần khu dân cư hoặc công trình trọng yếu, địa phương phải kịp thời khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước lũ tại Đồng Tháp có khả năng cao hơn đỉnh năm 2024 từ 0,4 - 1m. Cùng với đó, triều cường nhiều khả năng vượt báo động III từ 0,1 - 0,2m, nguy cơ gây ngập úng trên diện rộng nếu kết hợp mưa lớn.