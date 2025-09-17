Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lũ khả năng dâng cao, Đồng Tháp cảnh báo khẩn

Thanh Quân
Thanh Quân
17/09/2025 06:56 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chỉ đạo khẩn các sở, ngành và địa phương triển khai giải pháp phòng, chống mưa lớn, lũ và triều cường.

Ngày 16.9, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn các sở, ngành và địa phương triển khai giải pháp phòng, chống mưa lớn, nước lũ và triều cường trong những tháng cao điểm cuối năm 2025.

- Ảnh 1.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tục xảy ra mưa lớn

ẢNH: THANH QUÂN

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị cần chủ động, không để bị động trong mọi tình huống thiên tai. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp chặt chẽ với cơ quan khí tượng để theo dõi diễn biến thời tiết, phát hành bản tin dự báo kịp thời, thông tin đến chính quyền và người dân từng khu vực.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đê bao, hệ thống tiêu thoát nước; sẵn sàng phương án bơm tiêu úng nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Song song đó, các kho chứa hóa chất, kho hàng, bãi rác cũng phải được kiểm tra, xử lý để ngăn chặn nguy cơ phát tán ô nhiễm khi ngập lụt xảy ra.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là theo dõi thường xuyên diễn biến sạt lở bờ sông. Tại những điểm có nguy cơ cao, gần khu dân cư hoặc công trình trọng yếu, địa phương phải kịp thời khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước lũ tại Đồng Tháp có khả năng cao hơn đỉnh năm 2024 từ 0,4 - 1m. Cùng với đó, triều cường nhiều khả năng vượt báo động III từ 0,1 - 0,2m, nguy cơ gây ngập úng trên diện rộng nếu kết hợp mưa lớn.

Tin liên quan

Cảnh báo ngập ở ĐBSCL do lũ kết hợp triều cường

Cảnh báo ngập ở ĐBSCL do lũ kết hợp triều cường

Trong những ngày tới, nước đầu nguồn sông Cửu Long gia tăng do lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về nhiều kết hợp với triều cường cao có khả năng gây ngập cho một số vùng trũng thấp ở ĐBSCL.

Khám phá thêm chủ đề

đồng tháp Triều cường thời tiết thiên tai lũ dâng cao nước lũ Ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận