Ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã miền núi Thanh Hóa

Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho dân

Ngày 1.9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã Yên Nhân và xã Bát Mọt, để khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra và đảm bảo an toàn cho người dân thời gian tới.

Mưa lớn kéo dài suốt từ ngày 25.8 - 1.9 khiến lũ quét xảy ra tại các xã miền núi Yên Nhân và Bát Mọt, cuốn trôi hoặc làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà và nhiều công trình ẢNH: PHÚC NGƯ

Ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn liên tục từ ngày 25.8 - 1.9 trên địa bàn các xã Yên Nhân và Bát Mọt. Trên địa bàn xã Yên Nhân, đã có 2 người dân bị thương; 180 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông sạt lở gây chia cắt, cô lập các khu dân cư; nhiều công trình như trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống điện, viễn thông, kè chống sạt lở, cột phát sóng truyền thông hư hỏng nghiêm trọng, chưa khắc phục xong.

Trên địa bàn xã Bát Mọt cũng có hàng chục nhà dân bị lũ cuốn, sạt lở đất đá gây hư hỏng, buộc phải sơ tán 35 hộ với 131 người đến nơi an toàn…

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền các xã rà soát các hộ dân còn đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để có phương án sơ tán, di dời đến nơi an toàn; không để người dân (đang ở nơi sơ tán) trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn các xã miền núi Yên Nhân và Bát Mọt ẢNH: PHÚC NGƯ

Tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan. Đồng thời, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huy động tối đa các lực lượng quân đội, công an và các đơn vị liên quan để hỗ trợ người dân sửa chữa, khôi phục nhà ở, cơ sở hạ tầng; dọn dẹp đất đá, vật cản, cây đổ, vệ sinh môi trường...

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thường Xuân cử cán bộ có chuyên môn đến địa bàn các xã hướng dẫn địa phương rà soát, thống kê, lên phương án sửa chữa, đầu tư các công trình, hạng mục đã hư hỏng.

Sở GD-ĐT triển khai việc hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại, bảo đảm đủ điều kiện khai giảng năm học mới và điều kiện học tập cho học sinh…

Nguy cơ sạt lở, lũ quét còn rất cao

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, cho biết đến hôm nay 1.9, trên địa bàn xã Yên Nhân vẫn có mưa lớn và nguy cơ sạt lở còn rất cao.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và dân quân tự vệ địa phương nhiều ngày qua đang hỗ trợ người dân các xã Yên Nhân và Bát Mọt khắc phục hậu quả mưa lũ ẢNH: PHÚC NGƯ

"Từ ngày bão số 5 đổ bộ vào đất liền (ngày 25.8) đến nay, ngày nào cũng mưa to. Như hôm nay mưa vẫn to và đã gây sạt lở thêm một điểm trên QL47. Do đó, trên địa bàn xã lúc này vẫn có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở ở các khu dân cư, các tuyến đường giao thông.

Chúng tôi vẫn đang thực hiện việc khuyến cáo người dân không lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn xã nếu không thật sự cần thiết", ông Thuận cho hay.

Cũng theo ông Thuận, nhiều ngày qua, lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng cán bộ xã vẫn đang giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là khắc phục trường mầm non bị đất đá tràn vào để kịp thời khai giảng năm học.

Riêng một số nhà dân bị sạt lở, hư hỏng nặng vẫn chưa thể bố trí lực lượng giúp dân khắc phục, do tình hình chưa đảm bảo an toàn tính mạng nếu lực lượng hỗ trợ tiếp cận hiện trường.