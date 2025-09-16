Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngập lụt ở phường Phước Tân: Đề xuất cải tạo, nạo vét sông Buông

Lê Lâm
Lê Lâm
16/09/2025 17:23 GMT+7

Để giải quyết tình trạng ngập lụt thường hay xảy ra ở phường Phước Tân (Đồng Nai), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất đầu tư cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buông đoạn qua khu vực này.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả khảo sát sông Buông và đề xuất phương án xử lý để tăng cường khả năng thoát nước, hạn chế tình hình ngập lụt cho các khu dân cư dọc tuyến, đặc biệt là khu vực phường Phước Tân (thành phố Biên Hòa cũ), Đồng Nai.

Ngập lụt ở phường Phước Tân: Đề xuất cải tạo, nạo vét sông Buông- Ảnh 1.

Ngập lụt do nước sông Buông dâng cao đoạn qua phường Phước Tân

ẢNH: LÊ LÂM

Sông Buông là con sông nội tỉnh dài nhất Đồng Nai, sông bắt nguồn từ các con suối ở phường Long Khánh, phường Hàng Gòn hợp thành, chảy qua địa bàn nhiều xã, phường, sau đó đổ ra sông Đồng Nai, tổng chiều dài gần 83 km.

Theo kết quả khảo sát, sông Buông là tuyến tiêu thoát nước cho khoảng 40.000 ha đất toàn tuyến. Tuy nhiên, do địa hình thấp nên một số khu vực cạnh sông thường xảy ra ngập lụt, thường xuyên và nặng nhất là khu vực phường Phước Tân, nơi ngập nặng nhất lên đến 1,7 m.

Ngập lụt ở phường Phước Tân: Đề xuất cải tạo, nạo vét sông Buông- Ảnh 2.

Một đoạn sông Buôn chạy qua khu vực ấp Miễu (phường Phước Tân) và sát với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là nơi thường xảy ra ngập khi mưa lớn

ẢNH: LÊ LÂM

Căn cứ vào vào kết quả khảo sát và các thông số về thủy văn, thủy lực, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và đơn vị tư vấn đề xuất đầu tư cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buông nhằm tăng khả năng thoát, khắc phục tình trạng ngập lụt cho các khu dân cư dọc hai bên sông.

Cụ thể, đoạn sông cần được cải tạo, nạo vét, mở rộng là từ lý trình Km 63+700 đến Km 70+590 (dài gần 7 km thuộc địa bàn phường Phước Tân). Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai còn đề xuất cải tạo rạch Bà Bướm (phụ lưu của sông Buông đoạn qua phường Phước Tân). Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.300 tỉ đồng

Xem thêm bình luận