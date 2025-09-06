Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đắk Lắk: Mưa lớn, nước lũ cuốn trôi gia súc của người dân

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
06/09/2025 15:49 GMT+7

Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ vào đêm qua, hàng chục con gia súc của người dân tại xã Tây Sơn, Đắk Lắk (xã Cà Lúi, H.Sơn Hòa, Phú Yên cũ) bị cuốn trôi.

Ngày 6.9, ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn cho biết, hàng chục con gia súc của người dân tại địa phương bị chết do nước cuốn sau cơn mưa lớn kéo dài vào đêm 5.9, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ghi nhận đến 12 giờ ngày 6.9, số gia súc bị thiệt hại do cơn mưa lớn vào đêm qua là 37 con, trong đó có 30 con bò, 2 con trâu và 5 con dê của người dân các thôn: Ma Đĩa, Ma Lúa và Ma Đao. Tổng thiệt hại được ước tính là 420 triệu đồng.

Đắk Lắk: Hàng chục gia súc của người dân bị cuốn trôi sau cơn mưa lớn - Ảnh 1.

37 con gia súc gồm bò, trâu và dê của người dân xã Tây Sơn, Đắk Lắk (xã Cà Lúi, H.Sơn Hòa, Phú Yên cũ) bị chết do mưa lớn trong đêm

ẢNH: C.T.V.

Cũng theo ông Thân, nguyên nhân khiến hàng chục con gia súc của người dân bị nước cuốn là do cơn mưa lớn vào đêm 5.9, nước từ thượng nguồn đổ về các suối khiến người dân có thói quen chăn thả gia súc dọc suối, cột lại qua đêm nên không kịp trở tay.

"Bà con có thói quen chăn bò dọc các suối, cột lại qua đêm để thuận tiện cho việc ăn uống, đi lại. Mưa lớn vào đêm qua khiến nước các suối lên nhanh, người dân trở tay không kịp. Hiện địa phương đã thống kê số liệu gia súc bị thiệt hại, xã Cà Lúi (H.Sơn Hòa cũ) là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Ngoài ra, địa phương đang tiếp tục ghi nhận các thôn lân cận bị thiệt hại hoa màu do mưa lớn", ông Thân cho biết.

Đắk Lắk: Hàng chục gia súc của người dân bị cuốn trôi sau cơn mưa lớn - Ảnh 2.

Con số thiệt hại do gia súc bị chết là 420 triệu đồng

ẢNH: C.T.V.

Số lượng gia súc bị thiệt hại do mưa lớn tại xã Tây Sơn bao gồm 14 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cà Lúi, H.Sơn Hòa (cũ), sống nhờ chăn thả gia súc và làm nương, đời sống còn nhiều khó khăn.

Xem thêm bình luận