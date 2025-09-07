Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản

Thảo Phương
Thảo Phương
07/09/2025 14:57 GMT+7

Nguyễn Đình Nghĩa (25 tuổi), quê Thái Nguyên đã biến mảnh đất rộng 400 m² tại tỉnh Tochigi (Nhật Bản) thành một khu vườn xanh mướt với nhiều loại rau củ Việt Nam.

Vườn rau Việt nơi xứ người

Sang Nhật Bản làm việc từ tháng 10.2023, ban đầu, cuộc sống nơi xứ sở hoa anh đào của Nghĩa chỉ xoay quanh công việc tại công ty. Tuy nhiên, do công ty ít việc và được nghỉ cuối tuần, Nghĩa quyết định tận dụng thời gian rảnh để trồng rau. 

"Mình bắt đầu trồng từ tháng 3.2025 vì muốn được ăn rau Việt Nam và muốn cho hàng xóm người Nhật ăn thử các loại rau đặc trưng của quê hương mình", Nghĩa chia sẻ.

Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Khu vườn ở Nhật của Nghĩa

ẢNH: NVCC

Mảnh đất trồng rau của Nghĩa rộng khoảng 400 mđược một hàng xóm người Nhật thuê giúp. Nghĩa kể từ nhỏ đã quen với việc phụ giúp mẹ trồng rau ở quê nhà nên có chút kinh nghiệm cơ bản. Nhưng thời tiết Nhật Bản khác biệt hẳn so với Việt Nam khiến việc trồng trọt trở nên thử thách hơn. Tuy nhiên, sau khoảng 3 - 4 tháng kiên trì, Nghĩa đã có một khu vườn xanh tốt.

Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 2.

Để có khu vườn xanh tốt Nghĩa mất nhiều thời gian chăm sóc

ẢNH: NVCC

Nói về những khó khăn ban đầu, Nghĩa cho biết gặp trở ngại trong việc cày xới đất và mua nguyên vật liệu. Khu vực Nghĩa ở khá xa các cửa hàng bán phân bón và dụng cụ trồng cây. 

“May mắn thay, các ông bà hàng xóm người Nhật đã nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí mua hộ đồ dùng cần thiết. Họ đã giúp đỡ mình rất nhiều", Nghĩa kể.

Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 3.
Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 4.

Rau, trái sau mỗi lần thu hoạch Nghĩa thường mang tặng hàng xóm, nhiều hơn thì mang bán

ẢNH: NVCC

Để chăm sóc vườn rau, Nghĩa kể dậy từ 5 - 6 giờ sáng và làm vườn đến gần 8 giờ thì đi làm. Chiều tan làm lúc 17 giờ, Nghĩa lại ra vườn đến 18 - 19 giờ tối, kết hợp với thời gian nghỉ cuối tuần. "Khó khăn lớn nhất là vườn rộng quá, nhổ cỏ không kịp vì mình không phun thuốc", Nghĩa nói.

Đa dạng các loại rau củ

Khu vườn của Nghĩa có đủ loại rau củ quen thuộc của Việt Nam như: rau muống, mồng tơi, dưa chuột, ớt chuông, bí ngòi, đậu, lá lốt, rau răm, mướp đắng, mướp hương, bầu, bí, dưa hấu, khoai tây, cà chua, bắp cải, khổ qua... Những loại cây ăn trái như dưa hấu cũng được Nghĩa trồng thành công. “Không phải đi siêu thị mua rau mà vẫn có hương vị Việt Nam ngay tại vườn”, Nghĩa cười nói.

Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 5.
Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 6.
Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 7.
Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 8.
Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 9.
Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 10.

Nghĩa trồng rất nhiều loại rau trái

ẢNH: NVCC

Không chỉ có rau ăn thường xuyên, Nghĩa còn mang tặng và bán cho mọi người xung quanh. “Mọi người xung quanh rất ngạc nhiên khi thấy khu vườn của mình và họ càng bất ngờ hơn khi biết mình mới 25 tuổi. Vì người trẻ ở Nhật ít ai làm được như vậy”, Nghĩa cho biết.

Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 11.

Khu vườn đã mang lại rất nhiều giá trị tinh thần cho Nghĩa

ẢNH: NVCC

Vườn rau xanh mướt của chàng trai Việt tại Nhật Bản- Ảnh 12.

Chàng trai trẻ dành hầu hết thời gian rảnh để chăm sóc cho khu vườn của mình

ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, việc trồng rau cũng mang lại nhiều giá trị tinh thần cho anh chàng này. “Khi tặng rau cho hàng xóm người Nhật, họ bất ngờ và khen ngợi hương vị ngon miệng, đặc biệt là rau muống. Còn mướp hương, lá lốt hay cà pháo… họ chưa từng ăn thử, mình đã chỉ cách nấu và xào rau ăn cùng bác hàng xóm, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ”, Nghĩa kể.

Ngoài ra, Nghĩa còn dựng một căn chòi lá ngay giữ khu vườn. Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất, Nghĩa cho biết đó là sự giúp đỡ nhiệt tình từ ông bà hàng xóm người Nhật.

"Thiếu gì họ cũng giúp đỡ. Thỉnh thoảng mình sẽ tổ chức ăn uống ngay tại vườn, nấu các món Việt cho mọi người thử. Mọi người cũng cảm ơn mình vì đã giúp họ gắn kết, gần gũi nhau hơn”, Nghĩa chia sẻ.

