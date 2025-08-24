Bỏ phố về quê sau biến cố, chàng trai tạo dựng khu vườn trồng rau nuôi cá

Quyết định về quê sau biến cố

Đạt kể lên TP.HCM đi làm từ năm 15 tuổi, 2 năm đầu tiên anh bôn ba làm rất nhiều việc. Sau đó bén duyên với làm nhân viên bán hàng và thiết kế nội thất. Với Đạt, cuộc sống ở thành thị mang lại cơ hội nhưng cũng đầy áp lực.

Một góc vườn của Đạt ẢNH: NVCC

Đạt chia sẻ: "Ban đầu, mình chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ phố về quê sớm như vậy. Nhưng rồi biến cố ập đến khiến mình chênh vênh, mất phương hướng. Áp lực dồn dập, lúc đó mình như "ngã ngựa". Trong thời điểm đó mình cũng không còn tinh thần hay quyết tâm nào để tiếp tục công việc hiện tại nên quyết định về quê nghỉ ngơi, cân bằng cảm xúc".

Sau biến cố, Đạt rời phố về quê trồng rau nuôi cá ẢNH: NVCC

May mắn là quyết định này của Đạt được gia đình, bạn bè, ủng hộ. "Thời điểm đó mình cũng không kịp chuẩn bị gì cho hành trình về vườn. Mình chỉ mang theo ít tiền tích góp sau những ngày tháng làm việc ở thành phố và một tinh thần là sẽ đối diện với mọi thứ. Ngoài ra, không hành trang gì khác, vì đây là lựa chọn sau biến cố", Đạt kể.

Trước khi về quê, Đạt từng có hơn 10 năm sinh sống và làm việc ở TP.HCM ẢNH: NVCC

Thích nghi trở lại với cuộc sống nông thôn sau thời gian dài ở thành phố không dễ dàng với Đạt. Ban đầu, Đạt cảm thấy lạ lẫm vì đã quen với nhịp sống ở phố thị. "Nhưng dần dần, mọi thứ quen thuộc hơn. Từ khi có khu vườn, mình càng yêu thích cuộc sống ở đây", Đạt nói.

Cải tạo bãi đất trống thành khu vườn yên bình

Khu vườn mà Đạt cải tạo nằm ngay phía sau ngôi nhà mà gia đình đang ở, rộng khoảng 300 m². Nhưng hiện tại Đạt mới cải tạo hoàn thiện hơn 200 m². Đạt cho biết khu vực này trước kia là mảnh đất cỏ dại mọc um tùm.

Từ bãi đất trống, Đạt tạo dựng nơi đây thành khu vườn xanh mướt ẢNH: NVCC

"Mình bắt tay vào cải tạo từ đầu tháng 6 năm nay. Vườn được chia thành các khu vực rõ ràng: một căn bếp lá để nấu nướng, kế đến là khu vực bếp nướng ngoài trời, trước hiên bếp mình trồng rau sạch, hoa kiểng đa dạng chủng loại và màu sắc như: hồng leo, bụp thái, hoa trang, sen, mười giờ, tường vy, cánh bướm… Bên cạnh còn có hồ cá cảnh rộng 20 m² với phía trên là giàn mướp hương và bầu hồ lô. Đối diện ao cá là sảnh ngồi để chill, uống trà hay cắm trại. Ngoài ra còn có các loại cây ăn trái mình mới trồng như: xoài, ổi, nhãn, sapoche, chanh dây; rau củ như mướp, bầu, bí, cà tím, cải lá", Đạt chia sẻ.

Căn bếp giữa vườn của Đạt ẢNH: NVCC

Hồ cá nhỏ ở trong khu vườn ẢNH: NVCC

Đạt cho biết anh tự lên ý tưởng cho khu vườn của mình và quá trình cải tạo bắt đầu bằng việc khai hoang, thuê máy móc san bằng đất, rồi nhân công xây dựng chòi lá. "Trong giai đoạn xây dựng thì mình nhờ thợ làm những hạng mục lớn, còn những việc thiết kế hay trang trí mình đều tự mày mò làm”, Đạt nói.

Hằng ngày Đạt ra vườn chăm sóc cây, tưới tẩm, bón phân, nhổ cỏ. "Mỗi ngày ra vườn, mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi thấy cây lớn lên từng ngày", Đạt chia sẻ. Với Đạt, khu vườn này đã mang lại giá trị tinh thần rất lớn, giúp anh chàng vực dậy sau chuỗi ngày chênh vênh.

Từ lúc bắt tay vào cải tạo đến khi có thành quả là cả một quá trình đáng nhớ với chàng trai miền Tây ẢNH: NVCC

“Khoảnh khắc nào trong hành trình này cũng khiến mình lưu luyến và nhớ mãi. Từ những ngày đầu rời phố cho đến khu vườn dần hoàn thiện. Bây giờ mỗi ngày của mình đều trôi qua một cách bình dị, nhẹ nhàng”, Đạt tâm sự.

Ngoài làm vườn, Đạt còn tham gia các hoạt động công tác xã hội ẢNH: NVCC

Với những ai đang có ý định bỏ phố về vườn, Đạt khuyên: "Mọi người nên chuẩn bị những hành trang thật kỹ lưỡng, phải có lòng đam mê, nhiệt huyết. Đừng vì cảm xúc nhất thời hay theo trào lưu mà đưa ra những quyết định thiếu chín chắn. Vì không đơn giản bỏ phố về vườn là ta sẽ có cuộc sống như mình mong muốn. Cần có vốn phòng thân, chấp nhận mọi rủi ro hay sự buồn chán… Để không tạo áp lực hay gánh nặng cho gia đình”.