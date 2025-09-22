Thanh Hóa đình hoãn nhiều cuộc họp để ứng phó siêu bão Ragasa

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 22.9, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ (trọng tâm từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh).

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản người dân ẢNH: MINH HẢI

Tuy nhiên diễn biến của siêu bão này còn rất phức tạp khi di chuyển vào Biển Đông nếu bão di chuyển theo hướng tây, quỹ đạo đi thấp hơn hoặc do tác động của không khí lạnh.

Trước diễn biến phức tạp của bão, sáng 22.9, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 8 bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế) và 9 địa phương (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế) triển khai ứng phó siêu bão Ragasa với tinh thần: quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện, yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, các địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

Đồng thời, bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão…

Thanh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5 đổ bộ vào đất liền cuối tháng 8. Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Thiệt hại về tài sản do bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng hết sức nặng nề khi có tới 995 nhà bị hư hỏng; 12.477 nhà bị ngập nước; 47điểm trường học và trạm y tế bị hư hỏng, ngập nước…