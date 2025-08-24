Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ninh cấm biển để ứng phó bão số 5

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/08/2025 16:29 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Quảng Ninh huy động toàn lực ứng phó, tạm dừng toàn bộ hoạt động tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản vùng ven biển.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, đến sáng 24.8, toàn tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng, tàu xuồng cơ động để sẵn sàng trực chiến 24/24. Lực lượng này được bố trí tại các vị trí xung yếu, vùng có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, gió mạnh hoặc triều cường đột biến.

Quảng Ninh cấm biển để ứng phó bão số 5 - Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh tăng cường tuần tra trên biển

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng trong ngày 24.8, toàn bộ hơn 4.200 tàu cá đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được thông báo về hướng di chuyển và cấp tốc vào nơi neo đậu an toàn, tại các cảng tránh trú bão trong và ngoài tỉnh. Riêng khu vực đặc khu Vân Đồn, toàn bộ tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn tại cảng Cái Rồng và Ao Tiên.

Để siết chặt công tác đảm bảo an toàn trên biển, Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động, dừng toàn bộ hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh kể từ 13 giờ ngày 24.8.

Quảng Ninh cấm biển để ứng phó bão số 5 - Ảnh 2.

Từ chiều 24.8, tỉnh Quảng Ninh cấm biển để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Các phương tiện đang hoạt động hợp pháp có thể được cho phép quay về nơi neo đậu tránh trú bão, nhưng phải hoàn tất trước 15 giờ cùng ngày. 

Cùng đó, các cơ quan khác như Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa và UBND các địa phương ven biển được yêu cầu chủ động giám sát chặt chẽ việc di chuyển, neo đậu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ngoài ra, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã xây dựng sẵn phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, hậu cần khắc phục hậu quả sau bão. Các phương án sơ tán dân, đảm bảo thông tin liên lạc và cung ứng lương thực, nước uống tại vùng xung yếu cũng đã được triển khai đồng bộ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Bão số 5 (bão Kajiki): Hủy gần 20 chuyến bay trong ngày 24, 25.8

Tin liên quan

Hà Tĩnh thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó bão số 5

Hà Tĩnh thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó bão số 5

Hà Tĩnh thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó bão số 5, đặt tại một xã nằm ở khu vực phía bắc tỉnh, do một phó chủ tịch UBND tỉnh làm chỉ huy trưởng.

Bão số 5 sẽ 'trút' mưa lớn xuống Hà Nội 2 ngày tới

Khám phá thêm chủ đề

Ban quản lý vịnh Hạ Long Cảng vụ Hàng hải Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đặc khu Vân Đồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận