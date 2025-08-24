Quảng Ninh cấm biển để ứng phó bão số 5

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, đến sáng 24.8, toàn tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng, tàu xuồng cơ động để sẵn sàng trực chiến 24/24. Lực lượng này được bố trí tại các vị trí xung yếu, vùng có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, gió mạnh hoặc triều cường đột biến.



Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh tăng cường tuần tra trên biển ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng trong ngày 24.8, toàn bộ hơn 4.200 tàu cá đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được thông báo về hướng di chuyển và cấp tốc vào nơi neo đậu an toàn, tại các cảng tránh trú bão trong và ngoài tỉnh. Riêng khu vực đặc khu Vân Đồn, toàn bộ tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn tại cảng Cái Rồng và Ao Tiên.

Để siết chặt công tác đảm bảo an toàn trên biển, Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động, dừng toàn bộ hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh kể từ 13 giờ ngày 24.8.

Từ chiều 24.8, tỉnh Quảng Ninh cấm biển để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Các phương tiện đang hoạt động hợp pháp có thể được cho phép quay về nơi neo đậu tránh trú bão, nhưng phải hoàn tất trước 15 giờ cùng ngày.

Cùng đó, các cơ quan khác như Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa và UBND các địa phương ven biển được yêu cầu chủ động giám sát chặt chẽ việc di chuyển, neo đậu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ngoài ra, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã xây dựng sẵn phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, hậu cần khắc phục hậu quả sau bão. Các phương án sơ tán dân, đảm bảo thông tin liên lạc và cung ứng lương thực, nước uống tại vùng xung yếu cũng đã được triển khai đồng bộ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.