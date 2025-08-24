Hà Tĩnh thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó bão số 5

Ngày 24.8, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão số 5.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác phòng chống bão tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, Sở Chỉ huy được đặt tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự H.Nghi Xuân cũ (nay là xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà làm Chỉ huy trưởng.

Sở Chỉ huy phía trước chịu trách nhiệm trực ban liên tục (24/24h), đảm bảo thông tin chỉ huy thông suốt; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để phòng chống bão, sơ tán dân tại vùng xung yếu; bảo đảm an ninh, trật tự; theo dõi, tổng hợp thiệt hại và báo cáo kịp thời; chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu và phân phối cứu trợ cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế.

Vào sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân di dời tài sản trước bão số 5 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; kiểm tra, rà soát an toàn các hồ đập, công trình dự án đang thi công; chủ động các phương án sẵn sàng sơ tán người dân ở những vùng xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn…

"Tại các điểm sơ tán, cần bố trí chu đáo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho người dân", ông Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đặc biệt lưu ý lực lượng phòng chống bão phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, các lồng, bè, chòi canh khi mưa to, gió lớn. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, tất cả các phương án, kịch bản phòng chống đều phải hoàn tất trước khi bão vào đất liền.

Bão số 5 với cường độ mạnh đang di chuyển vào đất liền. Hà Tĩnh nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ. Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều 24.8, vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 16; sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ tối 24.8 đến hết ngày 26.8, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và giông. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.