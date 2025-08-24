Hà Tĩnh: Gặt lúa chạy bão số 5

Để giảm thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, di dời tài sản và chạy đua trước bão để thu hoạch lúa.
Sáng 24.8, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt triển khai "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ V và triển khai các đội hình giúp người dân phòng chống bão số 5.
Song song với các hoạt động bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thành lập nhiều đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ bà con ứng phó với bão số 5, tập trung vào các phần việc, cụ thể như chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn; di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; thu hoạch lúa; chuẩn bị thuyền, phao cứu sinh, vật dụng thiết yếu… nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
