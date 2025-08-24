Hà Tĩnh: Gặt lúa chạy bão số 5

Sáng 24.8, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt triển khai "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ V và triển khai các đội hình giúp người dân phòng chống bão số 5.

Đoàn viên thanh niên xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) hỗ trợ người dân bơm nước vào túi nilon để gia cố mái nhà ẢNH: PHẠM ĐỨC

Song song với các hoạt động bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thành lập nhiều đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ bà con ứng phó với bão số 5, tập trung vào các phần việc, cụ thể như chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn; di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; thu hoạch lúa; chuẩn bị thuyền, phao cứu sinh, vật dụng thiết yếu… nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các bạn trẻ có mặt tại các hộ dân già yếu, thay họ gia cố mái nhà ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tất cả các vật dụng có sẵn đều được các bạn đoàn viên thanh niên sử dụng để gia cố nhà cửa cho người dân ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ xã Thạch Khê hỗ trợ người dân di dời một số vật dụng do nhà nằm ở vị trí xung yếu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đoàn thanh niên xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) ra quân giúp dân gặt lúa ẢNH: PHẠM ĐỨC

Các bạn trẻ ở xã này cũng giúp người dân vận chuyển lúa vừa gặt lên xe chở về nhà ẢNH: PHẠM ĐỨC

Việc cắt tỉa cây cối trước bão cũng được tuổi trẻ Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ nhiệt tình ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 200 cán bộ, chiến sĩ xuất quân hỗ trợ người dân phòng chống bão số 5 ẢNH: PHẠM ĐỨC



