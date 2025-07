T.Ư Đoàn đề nghị ứng phó khẩn cấp với bão số 3

Kích hoạt đội hình thanh niên xung kích

Theo đó, với các tỉnh, thành đoàn ở các địa phương đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 (bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…), T.Ư Đoàn đề nghị chủ động theo dõi diễn biến bão, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát toàn bộ cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, đặc biệt tại vùng ven biển, đảo, khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Xây dựng và triển khai phương án ứng phó bão lụt cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; duy trì ứng trực 24/24 giờ.

Cây xanh trong khu đô thị Linh Đàm bị gãy đổ sau giông lốc chiều tối 19.7 ẢNH: ĐINH HUY

Triển khai lực lượng tại chỗ, kích hoạt đội hình thanh niên xung kích tại các xã, phường trọng điểm; phối hợp sơ tán dân cư, gia cố công trình, hỗ trợ di dời tài sản; rà soát các điểm xung yếu như hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở. Tổ chức đội hình hậu cần tại các điểm sơ tán, hỗ trợ chăm sóc người già, trẻ em, người yếu thế; huy động nguồn lực cung cấp nước sạch, suất ăn, vật dụng thiết yếu.

Phối hợp hỗ trợ ngư dân và vùng ven biển. Cùng địa phương thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ các gia đình chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản.

T.Ư Đoàn cũng chỉ đạo Đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh tập trung vào công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả tối đa.

Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động, các công việc phù hợp, cụ thể: dọn dẹp, thu gom rác thải, bùn đất, khơi thông cống rãnh; hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, trường học, công trình công cộng bị hư hại nhẹ; hỗ trợ phân phát lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch; chăm sóc người già, trẻ em; quyên góp đồ dùng học tập; nắm bắt tình hình thiệt hại, hỗ trợ thống kê để có phương án cứu trợ kịp thời.

Tuyệt đối không tham gia các hoạt động khi bão lũ đang diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn cho sinh viên tình nguyện.

Đảm bảo thông tin thông suốt

T.Ư Đoàn cũng yêu cầu cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tình nguyện viên, đặc biệt tại các địa bàn ảnh hưởng bão. Các tỉnh, thành đoàn có đội hình tình nguyện cần đảm bảo thông tin thông suốt và trang bị phương tiện bảo hộ, kỹ năng ứng phó cơ bản và sơ cấp cứu.

Không phân công nhiệm vụ vượt quá khả năng chuyên môn, điều kiện an toàn của tình nguyện viên.

Sân pickleball trong khu đô thị Ciputra (P.Phú Thượng, Hà Nội) bị gió giật tốc mái, đổ sập 19.7 ẢNH: ĐINH HUY

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, Công an, Y tế, Giao thông vận tải… theo phương án ứng phó liên ngành của địa phương. Đảm bảo an toàn cho lực lượng tình nguyện viên: trang bị phương tiện bảo hộ, kỹ năng ứng phó cơ bản và sơ cấp cứu; không phân công nhiệm vụ vượt quá khả năng chuyên môn, điều kiện an toàn của tình nguyện viên.

Thường xuyên cập nhật tình hình và kết quả triển khai về T.Ư Đoàn qua văn bản điện tử, nhóm công tác hoặc hotline khẩn cấp.

Đối với các tỉnh, thành đoàn không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, cần chủ động theo dõi - tổ chức lực lượng ứng phó tại cơ sở.

Theo dõi bản tin dự báo thời tiết, kịp thời thông tin đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Chỉ đạo cơ sở Đoàn điều chỉnh, tạm dừng hoạt động ngoài trời tại vùng có nguy cơ cao. Huy động, dự phòng vật tư thiết yếu: áo mưa, phao cứu sinh, đèn pin, nhu yếu phẩm.

Cạnh đó, tăng cường tuyên truyền - cảnh báo - hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bão; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, fanpage Đoàn - Hội và hệ thống loa phát thanh cơ sở để cập nhật thông tin và hướng dẫn kỹ năng ứng phó. Phát hành infographic, video hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, danh mục vật dụng cần thiết.

Các tỉnh, thành Đoàn huy động và tổ chức lực lượng sẵn sàng hỗ trợ thông qua việc thành lập đội hình thanh niên tình nguyện "4 tại chỗ" tại cơ sở; trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho tình nguyện viên; phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động.

Khắc phục hậu quả sau bão

T.Ư Đoàn cũng chỉ đạo các tỉnh thành Đoàn cần tham gia khắc phục hậu quả sau bão như: huy động lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh, khơi thông kênh rạch, sửa chữa công trình; kêu gọi nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập; triển khai mô hình "Thanh niên phục hồi sau thiên tai" tại các địa phương bị thiệt hại nặng.

Thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2024 ẢNH: CTV

Công văn cũng yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong lực lượng vũ trang sẵn sàng phối hợp tại chỗ, hỗ trợ lực lượng thanh niên địa phương trong các nhiệm vụ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự.

Phối hợp với tỉnh, thành Đoàn trong việc rà soát các điểm nguy cơ cao, hỗ trợ gia cố công trình, bảo vệ tài sản, điều tiết giao thông khi có yêu cầu. Tham gia các đội hình phản ứng nhanh cấp xã, tỉnh, phối hợp với chính quyền trong các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".