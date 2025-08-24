Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Trước bão số 5, nông dân Quảng Trị chạy đua gặt lúa non giảm thiệt hại

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/08/2025 13:21 GMT+7

Trước bão số 5 (bão Kajiki), nông dân Quảng Trị tất bật thu hoạch lúa xuyên ngày đêm, chạy đua với thời gian để giảm thiểu thiệt hại mùa vụ. Đây giống như 1 cuộc đua của họ với bão số 5 để giành giật thành quả lao động.

Ngày 24.8, khi dự báo bão số 5 tiến gần, hàng ngàn nông dân ở các địa phương của tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt xuống đồng, tranh thủ từng giờ gặt lúa. Ông Hoàng Trung Hạo (thôn Dài, xã Bố Trạch, Quảng Trị) cho biết: “Dù lúa chưa chín hẳn nhưng bà con buộc phải thu hoạch sớm. Nếu bão vào, lúa ngã đổ, ngập úng thì sẽ mất trắng. Tranh thủ lúc trời còn khô ráo, chúng tôi gặt, phơi thóc, gom rơm rạ cho kịp”.

'Cuộc đua' trên cánh đồng giữa nông dân Quảng Trị và bão số 5- Ảnh 1.

Nông dân Quảng Trị bước vào cuộc chạy đua với bão số 5 từ hôm qua 23.8

ẢNH: THANH LỘC

'Cuộc đua' trên cánh đồng giữa nông dân Quảng Trị và bão số 5- Ảnh 2.

Những chiếc máy gặt đập liên hợp được huy động tối đa công suất

ẢNH: THANH LỘC

Không chỉ lo lúa, gia đình ông Hạo còn nuôi thủy sản nước ngọt. Một phần cua, tôm đã kịp vớt lên, nhưng số mới thả chưa thể thu hoạch khiến ông thêm nặng lòng. Tương tự, ông Hoàng Văn Quốc (thôn 1, xã Hoàn Lão, Quảng Trị) tất bật cắt lúa non: “Khoảng một tuần nữa mới chín nhưng không còn cách nào khác. Gặt về thì phơi tạm trong nhà. Năm nay gieo muộn, lúa non, chưa có mùa nào vất vả như vậy”.

'Cuộc đua' trên cánh đồng giữa nông dân Quảng Trị và bão số 5- Ảnh 3.

Bao nỗi lo toan đến với người nông dân khi bão số 5 áp sát

ẢNH: THANH LỘC

'Cuộc đua' trên cánh đồng giữa nông dân Quảng Trị và bão số 5- Ảnh 4.

Nhưng họ không có thời gian để than thở mà phải bắt tay ngay vào việc

ẢNH: THANH LỘC

Theo thống kê, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh Quảng Trị gieo gần 38.800 ha lúa. Đến ngày 24.8, mới thu hoạch được hơn 2.500 ha. Phần lớn diện tích còn lại vẫn đang xanh, song bà con đành chấp nhận “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại. Ngành nông nghiệp địa phương liên tục phát đi cảnh báo, đồng thời khuyến cáo nông dân huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

'Cuộc đua' trên cánh đồng giữa nông dân Quảng Trị và bão số 5- Ảnh 5.

Bằng sức người, những người nông dân này cố gắng đưa hết thành quả lao động của mình ra khỏi cánh đồng trước bão tới

ẢNH: THANH LỘC

'Cuộc đua' trên cánh đồng giữa nông dân Quảng Trị và bão số 5- Ảnh 6.

Ông Hoàng Văn Quốc, thôn 1, xã Hoàn Lão, cho biết: “Lúa nhà tôi còn xanh, khoảng một tuần nữa mới gặt. Nhưng vì sợ bão, chúng tôi buộc phải thu sớm, phơi tạm trong nhà cho ráo"

ẢNH: THANH LỘC

'Cuộc đua' trên cánh đồng giữa nông dân Quảng Trị và bão số 5- Ảnh 7.

Mướt mồ hôi cõng lúa ra khỏi đồng ruộng

ẢNH: THANH LỘC

Ông Hoàng Nam - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, do ảnh hưởng đợt lũ tháng 6, thời vụ gieo cấy bị lùi lại nên đến nay nhiều diện tích lúa chưa chín. Với những ruộng đã có thể thu hoạch, chính quyền yêu cầu gặt ngay; còn diện tích chưa kịp, phải triển khai các biện pháp bảo vệ, củng cố đê bao, kênh mương để giảm nguy cơ ngập úng.

'Cuộc đua' trên cánh đồng giữa nông dân Quảng Trị và bão số 5- Ảnh 8.

Chỉ khi lúa gạo đã gặt xong, đưa ra xe bò chở về nhà, người nông dân mới an lòng

ẢNH: THANH LỘC

Trên cánh đồng Quảng Trị, cuộc đua với bão số 5 vẫn đang tiếp diễn, nơi những giọt mồ hôi của nông dân hòa vào niềm hy vọng giữ lại hạt thóc vàng sau mùa mưa bão.

Bão số 5 gây sóng cao 10 mét, còn cách Nghệ An - Hà Tĩnh khoảng 580 km

Tin liên quan

Giáo viên mầm non ở Huế trèo lên mái tôn, chằng chống trước bão số 5

Giáo viên mầm non ở Huế trèo lên mái tôn, chằng chống trước bão số 5

Dù ngày nghỉ nhưng trước những dự báo phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki), hiệu trưởng, giáo viên Trường mầm non Xuân Lộc (xã Hưng Lộc, TP.Huế) đã có mặt ở trường từ sớm, trèo lên mái tôn chằng chống, cắt tỉa cành cây xanh...

Quảng Trị: Quân đội dốc sức ứng phó bão số 5, đảm bảo tính mạng, tài sản người dân

Người dân Quảng Trị xuyên đêm gặt lúa, 'chạy đua' với bão số 5

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 Quảng Trị vụ hè thu bão kajiki nông dân lúc non
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận