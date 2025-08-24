Trước bão số 5, nông dân Quảng Trị chạy đua gặt lúa non giảm thiệt hại

Ngày 24.8, khi dự báo bão số 5 tiến gần, hàng ngàn nông dân ở các địa phương của tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt xuống đồng, tranh thủ từng giờ gặt lúa. Ông Hoàng Trung Hạo (thôn Dài, xã Bố Trạch, Quảng Trị) cho biết: “Dù lúa chưa chín hẳn nhưng bà con buộc phải thu hoạch sớm. Nếu bão vào, lúa ngã đổ, ngập úng thì sẽ mất trắng. Tranh thủ lúc trời còn khô ráo, chúng tôi gặt, phơi thóc, gom rơm rạ cho kịp”.

Nông dân Quảng Trị bước vào cuộc chạy đua với bão số 5 từ hôm qua 23.8 ẢNH: THANH LỘC

Những chiếc máy gặt đập liên hợp được huy động tối đa công suất ẢNH: THANH LỘC

Không chỉ lo lúa, gia đình ông Hạo còn nuôi thủy sản nước ngọt. Một phần cua, tôm đã kịp vớt lên, nhưng số mới thả chưa thể thu hoạch khiến ông thêm nặng lòng. Tương tự, ông Hoàng Văn Quốc (thôn 1, xã Hoàn Lão, Quảng Trị) tất bật cắt lúa non: “Khoảng một tuần nữa mới chín nhưng không còn cách nào khác. Gặt về thì phơi tạm trong nhà. Năm nay gieo muộn, lúa non, chưa có mùa nào vất vả như vậy”.

Bao nỗi lo toan đến với người nông dân khi bão số 5 áp sát ẢNH: THANH LỘC

Nhưng họ không có thời gian để than thở mà phải bắt tay ngay vào việc ẢNH: THANH LỘC

Theo thống kê, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh Quảng Trị gieo gần 38.800 ha lúa. Đến ngày 24.8, mới thu hoạch được hơn 2.500 ha. Phần lớn diện tích còn lại vẫn đang xanh, song bà con đành chấp nhận “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại. Ngành nông nghiệp địa phương liên tục phát đi cảnh báo, đồng thời khuyến cáo nông dân huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Bằng sức người, những người nông dân này cố gắng đưa hết thành quả lao động của mình ra khỏi cánh đồng trước bão tới ẢNH: THANH LỘC

Ông Hoàng Văn Quốc, thôn 1, xã Hoàn Lão, cho biết: “Lúa nhà tôi còn xanh, khoảng một tuần nữa mới gặt. Nhưng vì sợ bão, chúng tôi buộc phải thu sớm, phơi tạm trong nhà cho ráo" ẢNH: THANH LỘC

Mướt mồ hôi cõng lúa ra khỏi đồng ruộng ẢNH: THANH LỘC

Ông Hoàng Nam - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, do ảnh hưởng đợt lũ tháng 6, thời vụ gieo cấy bị lùi lại nên đến nay nhiều diện tích lúa chưa chín. Với những ruộng đã có thể thu hoạch, chính quyền yêu cầu gặt ngay; còn diện tích chưa kịp, phải triển khai các biện pháp bảo vệ, củng cố đê bao, kênh mương để giảm nguy cơ ngập úng.

Chỉ khi lúa gạo đã gặt xong, đưa ra xe bò chở về nhà, người nông dân mới an lòng ẢNH: THANH LỘC

Trên cánh đồng Quảng Trị, cuộc đua với bão số 5 vẫn đang tiếp diễn, nơi những giọt mồ hôi của nông dân hòa vào niềm hy vọng giữ lại hạt thóc vàng sau mùa mưa bão.