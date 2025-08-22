Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/08/2025 15:44 GMT+7

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân Quảng Ninh, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngày 22.8, tại đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển", nhằm tiếp sức cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Theo Sở NN- MT tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương có đường bờ biển dài gần 250 km, ngư trường rộng hơn 6.100 km² với hàng nghìn tàu cá và hơn 10.000 lao động. Quảng Ninh luôn xác định nghề cá là trụ cột kinh tế, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường sinh thái.

Tuy nhiên, nghề cá cũng đối mặt nhiều khó khăn, khi trung bình mỗi năm Quảng Ninh hứng chịu 2 - 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề cho tàu thuyền và cơ sở nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, tình trạng một số ngư dân chưa tuân thủ nghiêm quy định khai thác hợp pháp, nguy cơ vi phạm IUU vẫn còn hiện hữu.

“Thắp sáng niềm tin ngư dân Quảng Ninh vươn khơi bám biển” - Ảnh 3.

Ngư dân Quảng Ninh phấn khởi khi nhận được những món quà thiết thực, ý nghĩa từ chương trình

ẢNH: N.H

Theo Ban tổ chức, ngoài việc trao quà, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: tọa đàm pháp lý về chống IUU, phát hành cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản", chương trình "Đáp lời ngư dân"… Đây là nỗ lực nhằm đồng hành cùng bà con trong việc nâng cao ý thức pháp luật, hướng tới mục tiêu gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết chương trình được khởi động từ đầu năm 2023, đến nay đã đi qua 24 tỉnh, thành ven biển với tổng kinh phí hơn 30 tỉ đồng. 

Tin liên quan

Cùng ngư dân Trà Vinh thắp sáng đèn trên biển, gỡ thẻ vàng IUU

Cùng ngư dân Trà Vinh thắp sáng đèn trên biển, gỡ thẻ vàng IUU

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tại Trà Vinh, nhằm tuyên truyền tháo gỡ thẻ vàng IUU cho ngành hải sản Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Báo Pháp luật TP. HCM tỉnh Quảng Ninh Sở NN-MT tỉnh Quảng Ninh Uỷ ban châu Âu.Ngư dân Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận