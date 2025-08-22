'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến Quảng Ninh

Ngày 22.8, tại đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển", nhằm tiếp sức cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Theo Sở NN- MT tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương có đường bờ biển dài gần 250 km, ngư trường rộng hơn 6.100 km² với hàng nghìn tàu cá và hơn 10.000 lao động. Quảng Ninh luôn xác định nghề cá là trụ cột kinh tế, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường sinh thái.

Tuy nhiên, nghề cá cũng đối mặt nhiều khó khăn, khi trung bình mỗi năm Quảng Ninh hứng chịu 2 - 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề cho tàu thuyền và cơ sở nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, tình trạng một số ngư dân chưa tuân thủ nghiêm quy định khai thác hợp pháp, nguy cơ vi phạm IUU vẫn còn hiện hữu.

Ngư dân Quảng Ninh phấn khởi khi nhận được những món quà thiết thực, ý nghĩa từ chương trình ẢNH: N.H

Theo Ban tổ chức, ngoài việc trao quà, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: tọa đàm pháp lý về chống IUU, phát hành cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản", chương trình "Đáp lời ngư dân"… Đây là nỗ lực nhằm đồng hành cùng bà con trong việc nâng cao ý thức pháp luật, hướng tới mục tiêu gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết chương trình được khởi động từ đầu năm 2023, đến nay đã đi qua 24 tỉnh, thành ven biển với tổng kinh phí hơn 30 tỉ đồng.