Quảng Ninh xử phạt 8 cán bộ cấp xã sao chụp, phát tán tài liệu mật

Ngày 21.8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh này. Các trường hợp này đều có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Phòng An ninh chính trị nội bộ lập biên bản xử phạt cán bộ vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước ẢNH: N.T

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh, các vi phạm chủ yếu liên quan đến soạn thảo, lưu trữ tài liệu mật không đúng quy định, gây nguy cơ lộ lọt thông tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thông tin nội bộ và lợi ích quốc gia.

Pháp luật quy định rõ, bảo vệ bí mật nhà nước là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, công chức, viên chức và công dân. Những hành vi như tự ý sao chụp, phát tán, đăng tải tài liệu mật lên mạng xã hội hoặc lưu trữ trong điều kiện không bảo đảm an toàn đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Quảng Ninh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm.

Mới đây, tại buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 23.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh nhấn mạnh: "Cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm để đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin trong bối cảnh mới, nhất là sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp."

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc xử lý 8 trường hợp vừa qua là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức và cá nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm, tuân thủ đúng quy định pháp luật khi tiếp cận và xử lý thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.