Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng

Ngày 24.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ninh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, chúc mừng thiếu tướng Trần Văn Phúc ẢNH: N.K

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng gửi lời chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc vừa được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến to lớn của ông Trần Văn Phúc trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc là người có nhiều năm công tác trong ngành công an, từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng và có nhiều đóng góp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng công an địa phương chính quy, vững mạnh. Việc ông được thăng cấp bậc hàm lần này là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và ngành công an đối với quá trình cống hiến trong thời gian qua.

Về Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị của đơn vị, khi đã triển khai kỹ lưỡng, nghiêm túc và bài bản. Dự thảo văn kiện đại hội được xây dựng công phu, kỹ lưỡng và qua nhiều lần lấy ý kiến đến nay đã được hoàn thiện.

Mục tiêu nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ninh là bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, chủ động ứng phó, xử lý kịp các mối đe dọa an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tập trung xây dựng Đảng; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Ông Vũ Đại Thắng đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các bước chuẩn bị, đảm bảo tổ chức đại hội đúng tiến độ theo chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.