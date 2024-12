Công an tỉnh Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm 8 vị trí chủ chốt

Ngày 21.12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo quyết định của giám đốc đơn vị này về việc điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo các phòng ban, địa phương.



Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng (bìa trái) giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh ẢNH: N.K

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự giữ, chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Bổ nhiệm trung tá Vũ Trường Thi, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự giữ, chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Điều động thượng tá Đinh Thái Dương, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP.Móng Cái.

Điều động thượng tá Nguyễn Xuân Khoa, Phó trưởng Công an H.Bình Liêu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Điều động, bổ nhiệm thiếu tá Phạm Hoàng Trung, Trưởng công an P.Nam Hoà, TX.Quảng Yên, giữ chức vụ Phó trưởng Công an H.Bình Liêu.

Điều động thượng tá Phạm Văn Khánh, Phó trưởng Công an H.Bình Liêu, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tham mưu.

Điều động thượng tá Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Tham mưu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an H.Bình Liêu.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng trao quyết định nghỉ chờ hưu đối với thượng tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó trưởng Công an TP.Móng Cái.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm sớm bắt tay, tiếp cận nhiệm vụ công tác mới; tập trung nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị mới; tiếp tục phát huy năng lực sở trường kiến thức đã được đào tạo và kinh nghiệm công tác thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.