Công an TP.Đà Nẵng giải cứu hai người Trung Quốc bị khống chế sau khi thua bạc

Ngày 17.9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ 5 nghi phạm, để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản, liên quan vụ giải cứu 2 công dân Trung Quốc bị khống chế sau khi thua bạc tại casino Hoiana (xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 12.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Wang DaoDong (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn ông là Wang Xiaoci bị một nhóm người khống chế, đưa đi khỏi casino Hoiana sau khi thua bạc và phát sinh nợ lớn.

Tạm giữ hình sự nhóm người để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật ẢNH: Đ.X

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện ô tô BS 92A - 092.39 khả nghi, liền phối hợp Công an xã Duy Nghĩa, Công an phường Hội An kiểm tra một căn hộ ở khu Hội An Dor.

Tại đây, lực lượng chức năng giải cứu an toàn cho ông Wang Xiaoci và ông Li Yao Zong (cùng quốc tịch Trung Quốc), đồng thời tạm giữ 5 nghi phạm liên quan, trong đó có Jiu Jun (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng 4 người Việt.

Điều tra ban đầu cho thấy, các nạn nhân vay hàng trăm nghìn nhân dân tệ để đánh bạc, khi thua thì bị ép viết giấy nợ, khống chế, đánh đập và buộc gọi điện về gia đình chuyển tiền. Ông Wang Xiaoci bị đánh gãy một răng hàm, còn ông Li Yao Zong bị đe dọa nếu không trả sẽ phải chịu mức lãi “cắt cổ” 20.000 nhân dân tệ/ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang điều tra, mở rộng vụ 2 người Trung Quốc bị khống chế, đánh đập, ép trả nợ sau khi thua bạc tại casino.