Bắt 2 phóng viên cưỡng đoạt tài sản của nhóm phân lô bán nền trái phép ở Phú Quốc

Nhóm phóng viên nhận tiền, đất nền từ nhóm phân lô bán nền trái phép

Ngày 17.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Nam (48 tuổi), Lê Nam Trung (49 tuổi); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Tiến Phong (39 tuổi), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đồng thời, khởi tố bị can, truy nã đặc biệt đối với Trần Tam Điệp (41 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 4 bị can nói trên cùng ở TP.Hà Nội.

Công an tỉnh An Giang lấy lời khai bị can Vũ Văn Nam để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra, nhóm bị can nêu trên biết Đặng Văn Lĩnh, Nguyễn Văn Nguyên thuộc Công ty LHD phân lô, bán nền trái phép tại đặc khu Phú Quốc, An Giang (trước đây là TP.Phú Quốc, Kiên Giang). Đến khoảng tháng 10.2021, khi Lĩnh, Nguyên phân lô, bán nền tại dự án "Làng hoa Phú Quốc", biết được hành vi sai phạm của Lĩnh, Nguyên, lúc này cả nhóm gồm: Vũ Văn Nam (phóng viên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường), Lê Tiến Phong (phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam), Lê Nam Trung và Trần Tam Điệp (phóng viên Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC) bàn với nhau làm phóng sự phản ánh trên báo.

Bị can Lê Nam Trung tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, Nam hẹn gặp Nguyên, yêu cầu nhóm của Nguyên đưa 300 triệu đồng để nhóm Nam không đăng tin sai phạm của Công ty LHD, nhưng Nguyên không đồng ý. Đến ngày 7.12.2021, Điệp đăng phát phóng sự trên kênh của VTC, phản ánh việc phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc và có nhắc đến Công ty LHD đang thực hiện.

Khi thấy phóng sự phát sóng, Lĩnh lo sợ nên ra Hà Nội gặp nhóm Nam đưa 500 triệu đồng và hứa cho mỗi người 3 nền đất tại dự án "Làng hoa Phú Quốc". Sau đó, Nam, Phong và Điệp đến văn phòng Công ty LHD nhận 3 nền đất.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Tam Điệp ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến tháng 3.2022, khi nhóm Lĩnh tiếp tục phân lô, bán nền trái phép ở khu phố 3, đặc khu Phú Quốc trong dự án "Làng hoa Cửa Cạn" thì Trung tiếp tục cho đăng phóng sự phản ánh để Nam liên hệ Lĩnh yêu cầu đưa tiền, nếu không thì nhóm này tiếp tục đăng phát các phóng sự liên quan đến việc phân lô, bán nền trái phép trên báo. Qua đó, Lĩnh đồng ý chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Nam. Ngay sau đó, Nam chuyển cho Trung 200 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Phi vụ lừa bán đất của nhóm phân lô, bán nền

Liên quan đến vụ án, trước đó, vào tháng 4.2024, Công an TP.Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Điệp (33 tuổi, Giám đốc Công ty LHD tại Phú Quốc); Đặng Văn Lĩnh (39 tuổi, anh rể Điệp) và Đặng Văn Hùng (43 tuổi, anh ruột Lĩnh, cùng ngụ Phú Quốc), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11.2021, Lê Minh Điệp cùng với Lĩnh và Hùng mở Công ty TNHH LHD tại Phú Quốc để đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn. Đồng thời, nhóm này lấn chiếm đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài rồi tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện, kéo đường điện trái phép trên các thửa đất và thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô nền trên giấy để chào bán, nhằm thu lợi bất chính.

Nhiều người tin tưởng đã mua bán nền đất với nhóm của Lĩnh. Chỉ trong năm 2021 và 2022, tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng có biến động dư nợ trên 1.000 tỉ đồng, nội dung giao dịch chủ yếu là mua bán đất. Các bị can đã phân lô, bán nền cho hàng trăm khách hàng, với số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Công an tỉnh An Giang đề nghị ai là bị hại trong vụ án nêu trên thì đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) gặp điều tra viên là thiếu tá Lời Văn Trí, số điện thoại: 0932.841.122 để trình báo.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.