'Sập bẫy' lừa đảo tuyển sinh bóng rổ online, phụ huynh mất hơn 100 triệu

Ngày 17.9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận tin báo của một phụ huynh trên địa bàn về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng khi đăng ký khóa học bóng rổ cho con thông qua một trang Facebook mạo danh có tên "Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam".

Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo trang Facebook giả mạo Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo trình bày của nạn nhân, nhóm lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tham gia "khảo sát đầu vào" và chuyển tiền trước với cam kết sẽ được hoàn trả sau đối soát. Ban đầu, phụ huynh được trả lại một khoản nhỏ để tạo niềm tin.

Sau đó, nhóm lừa đảo liên tục đưa ra lý do để buộc chuyển thêm tiền, đồng thời dàn dựng nhiều chiêu trò tinh vi như lập tài khoản giả mạo phụ huynh khác để xác nhận đã được hoàn tiền, gọi điện cam kết sẽ gửi đồng phục học viên... Khi nạn nhân nghi ngờ và từ chối tiếp tục chuyển khoản, nhóm này lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an TP.Đà Nẵng khẳng định Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam không tổ chức khảo sát hay tuyển sinh qua mạng xã hội. Người dân, đặc biệt là phụ huynh, cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không "sập bẫy" lừa đảo, không chuyển tiền cho các trang Facebook mạo danh cơ quan, tổ chức. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.