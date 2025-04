CSGT TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo phạt nguội mới

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo phạt nguội mới. Cụ thể, những người lừa đảo sẽ tự xưng là CSGT liên hệ qua điện thoại thông báo yêu cầu nộp phạt nguội hoặc gửi giấy báo phạt nguội qua shipper.

Theo CSGT, thủ đoạn chung của nhóm lừa đảo này là tự xưng CSGT thông báo hành vi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, do đã quá thời hạn xử lý, đề nghị người vi phạm cung cấp số biên bản.

Nếu người vi phạm chưa nhận được biên bản, người giả danh này yêu cầu người vi phạm cung cấp một loạt thông tin như: tên, tuổi, địa chỉ, số CMND/CCCD, số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng… để lực lượng chức năng cung cấp số biên bản, hành vi vi phạm, hình thức xử lý, số tiền xử phạt.

Người dân đến đóng phạt nguội tại Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông của Phòng CSGT Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau đó, kẻ gian yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của họ. Những người có tâm lý nhẹ dạ, không cảnh giác sẽ trở thành "con mồi" cho kẻ chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, một tài xế ở TP.HCM đã gặp tình huống tương tự. Người này nhận được cả cuộc gọi lẫn tin nhắn điện thoại từ số lạ. Khi trò chuyện, phía gọi điện tự nhận mình là CSGT, thông báo yêu cầu nạn nhân nộp phạt nguội do điều khiển xe ô tô vi phạm luật giao thông.

Khi gọi điện thoại, kẻ gian yêu cầu người nghe chuyển tiền vào tài khoản do những người này cung cấp, hoặc cung cấp mã OTP nhằm chuyển tiền vào tài khoản lạ để "xác minh, điều tra, xử lý phạt nguội".

Theo Phòng CSGT, thời gian gần đây còn xuất hiện thêm hình thức lừa đảo giấy phạt nguội gửi qua shipper. Cụ thể, kẻ xấu giả danh shipper, gọi điện báo có giấy phạt nguội vi phạm giao thông và yêu cầu "thanh toán cước vận chuyển qua chuyển khoản" hoặc tải ứng dụng giả mạo "VNeID" để cập nhật thông tin nhằm mục đích chiếm đoạt tiền, mật khẩu, mã OPT, mã pin ngân hàng và tài khoản mạng xã hội.

Người dân cần lưu ý gì?

CSGT TP.HCM lưu ý người dân nắm lòng những điều sau:

- Công an không gọi điện, không gửi giấy phạt qua shipper

- Không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập link lạ, không làm theo yêu cầu của người lạ

- Khi nhận cuộc gọi nghi ngờ: Hãy cảnh giác và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng

CSGT TP.HCM trích xuất camera trên đường xử lý phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

PC08 Công an TP.HCM khẳng định các đơn vị CSGT không nhắn tin, không gọi điện thoại yêu cầu người vi phạm cung cấp thông tin cá nhân, không yêu cầu chuyển tiền để nộp phạt trực tuyến.

Theo Thông tư số 73/2024 của Bộ Công an quy định các trường hợp vi phạm bị phạt nguội, CSGT đều gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện hoặc người liên quan đến trụ sở đơn vị CSGT (nơi xảy ra vi phạm) để làm việc.



Trường hợp chủ xe hoặc người liên quan gặp khó khăn về khoảng cách địa lý, hoặc không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở, họ có thể đến đơn vị CSGT nơi cư trú trong giấy chứng nhận đăng ký xe để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính đó.

"Để phân biệt giấy thông báo nào do cơ quan công an gửi, người vi phạm có thể quan sát con dấu kèm chữ ký trên giấy. Ngoài ra, các giấy thông báo này đều có số điện thoại của cơ quan nơi ban hành giấy để người dân kiểm tra, đối chiếu", đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin.

Thông báo phạt nguội được gửi bằng văn bản hoặc chia sẻ dữ liệu trên app VNeTraffic ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo quy định hiện hành, việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản, bằng phương thức điện tử kết nối, chia sẻ dữ liệu trên app VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm (loại phương tiện; biển số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ) trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT (https://csgt.vn), app VNeTraffic để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, tra cứu, liên hệ giải quyết.

Do đó, người dân có thể chủ động tra cứu trên các kênh thông tin nêu trên để biết phương tiện có vi phạm hay không và liên hệ trực tiếp với đơn vị phát hiện vi phạm để nhận được hướng dẫn giải quyết vụ việc.

CSGT khuyến cáo để người dân tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Nếu vướng mắc, người dân vui lòng liên hệ đường dây nóng 0283.8377137 để được hỗ trợ, hướng dẫn.