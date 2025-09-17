Nam sinh bị ‘bắt cóc online’, hoảng loạn nhốt mình trong nhà nghỉ

Ngày 17.9, Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) cho biết đã kịp thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ giải cứu an toàn em N.V.M.T (18 tuổi) bị "bắt cóc online", sau khi nhận được trình báo của bà V.T.B.L (ở P.An Hải) về việc con trai bà nghi bị lừa đảo, tống tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, tối 16.9, em T. rời nhà đi học rồi nhắn tin cho gia đình với nội dung bị đòi nợ cá độ bóng đá, buộc gia đình phải chuyển tiền để "bảo lãnh về". Khi người thân động viên em T. về nhà, em đã từ chối và nói chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.

Nhận thấy có dấu hiệu "bắt cóc online", Công an P.An Hải lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc xác minh.

Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) kịp thời giải cứu nạn nhân bị "bắt cóc online" ẢNH: Đ.X

Đến 23 giờ cùng ngày (16.9), lực lượng công an phát hiện em T. đang ở một mình tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Hội An Tây (cách nhà em T. hơn 30 km) trong trạng thái hoảng loạn.

Làm việc ban đầu với cơ quan chức năng, em T. cho biết bị một người lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, dọa liên quan đến "vụ án rửa tiền" và buộc thuê phòng nghỉ để "làm việc". Nhóm người lạ này còn ép em T. nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được "bảo lãnh về".

Nhờ phát hiện, xử lý kịp thời, Công an P.An Hải đã ngăn chặn vụ việc, giải cứu an toàn em T., đồng thời phối hợp truy xét các nghi phạm "bắt cóc online" liên quan.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, tháng 8 vừa qua, Công an TP.Đà Nẵng liên tiếp giải cứu 2 nạn nhân bị lừa "bắt cóc online", ngăn chặn thủ đoạn tống tiền tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Cụ thể, ngày 15.8, em T.N (19 tuổi, ở P.Hội An Đông) bị nhóm người ở nước ngoài đe dọa, ép gia đình nộp 400 triệu đồng. Nạn nhân hoảng loạn nhốt mình trong nhà nghỉ và được công an kịp thời tìm thấy, đưa về an toàn.

Trong tháng vừa qua, Công an TP.Đà Nẵng giải cứu 2 nạn nhân khỏi thủ đoạn "bắt cóc online" ẢNH: Đ.X

Ngày 14.8, một nữ sinh 18 tuổi cũng bị dụ đến nhà nghỉ để "chứng minh trong sạch", gia đình bị yêu cầu chuyển 500 triệu đồng. Nhờ gia đình nạn nhân trình báo kịp thời, công an đã giải cứu nữ sinh.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, điểm chung của các tội phạm giả danh công an là đánh vào tâm lý lo sợ, khiến nạn nhân mất khả năng phản kháng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền cho người lạ tự xưng cơ quan công quyền.