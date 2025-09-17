Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nam sinh bị ‘bắt cóc online’, hoảng loạn nhốt mình trong nhà nghỉ

Huy Đạt
Huy Đạt
17/09/2025 10:47 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng giải cứu nam sinh mắc bẫy 'bắt cóc online', khi người lạ giả danh công an buộc em rời khỏi nhà rồi nhắn tin về gia đình đòi 200 triệu đồng để 'bảo lãnh về'. Trong lúc hoảng loạn, nam sinh tự nhốt mình trong một nhà nghỉ trước khi được phát hiện.

Ngày 17.9, Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) cho biết đã kịp thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ giải cứu an toàn em N.V.M.T (18 tuổi) bị "bắt cóc online", sau khi nhận được trình báo của bà V.T.B.L ( P.An Hải) về việc con trai bà nghi bị lừa đảo, tống tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, tối 16.9, em T. rời nhà đi học rồi nhắn tin cho gia đình với nội dung bị đòi nợ cá độ bóng đá, buộc gia đình phải chuyển tiền để "bảo lãnh về". Khi người thân động viên em T. về nhà, em đã từ chối và nói chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.

Nhận thấy có dấu hiệu "bắt cóc online", Công an P.An Hải lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc xác minh.

Nam sinh 17 tuổi bị ‘bắt cóc online’ hoảng loạn nhốt mình trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) kịp thời giải cứu nạn nhân bị "bắt cóc online"

ẢNH: Đ.X

Đến 23 giờ cùng ngày (16.9), lực lượng công an phát hiện em T. đang ở một mình tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Hội An Tây (cách nhà em T. hơn 30 km) trong trạng thái hoảng loạn.

Làm việc ban đầu với cơ quan chức năng, em T. cho biết bị một người lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, dọa liên quan đến "vụ án rửa tiền" và buộc thuê phòng nghỉ để "làm việc". Nhóm người lạ này còn ép em T. nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được "bảo lãnh về".

Nhờ phát hiện, xử lý kịp thời, Công an P.An Hải đã ngăn chặn vụ việc, giải cứu an toàn em T., đồng thời phối hợp truy xét các nghi phạm "bắt cóc online" liên quan.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, tháng 8 vừa qua, Công an TP.Đà Nẵng liên tiếp giải cứu 2 nạn nhân bị lừa "bắt cóc online", ngăn chặn thủ đoạn tống tiền tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Cụ thể, ngày 15.8, em T.N (19 tuổi, ở P.Hội An Đông) bị nhóm người ở nước ngoài đe dọa, ép gia đình nộp 400 triệu đồng. Nạn nhân hoảng loạn nhốt mình trong nhà nghỉ và được công an kịp thời tìm thấy, đưa về an toàn.

Nam sinh 17 tuổi bị ‘bắt cóc online’ hoảng loạn nhốt mình trong nhà nghỉ - Ảnh 2.

Trong tháng vừa qua, Công an TP.Đà Nẵng giải cứu 2 nạn nhân khỏi thủ đoạn "bắt cóc online"

ẢNH: Đ.X

Ngày 14.8, một nữ sinh 18 tuổi cũng bị dụ đến nhà nghỉ để "chứng minh trong sạch", gia đình bị yêu cầu chuyển 500 triệu đồng. Nhờ gia đình nạn nhân trình báo kịp thời, công an đã giải cứu nữ sinh. 

Theo Công an TP.Đà Nẵng, điểm chung của các tội phạm giả danh công an là đánh vào tâm lý lo sợ, khiến nạn nhân mất khả năng phản kháng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền cho người lạ tự xưng cơ quan công quyền.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Liên tiếp giải cứu nạn nhân 2 vụ 'bắt cóc online' tinh vi

Đà Nẵng: Liên tiếp giải cứu nạn nhân 2 vụ 'bắt cóc online' tinh vi

Công an TP.Đà Nẵng liên tiếp giải cứu 2 nạn nhân khỏi thủ đoạn 'bắt cóc online', kịp thời ngăn chặn âm mưu tống tiền tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Khám phá thêm chủ đề

bắt cóc online Đà Nẵng lừa đảo giải cứu đòi nợ Tống tiền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận